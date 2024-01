Gabriela Guillén se convierte en mamá por primera vez

El momento más esperado para Gabriela Guillén al fin ha llegado. Tras nueve meses imaginando cómo sería su bebé y qué sentiría teniéndolo en brazos por primera vez, la empresaria ha podido vivir ese mágico instante con la llegada al mundo de su primer hijo. "En este camino que creo que ninguna mujer está preparada del todo, pero la naturaleza es muy sabia y maravillosa, las mujeres somos capaces de dar vida y eso es una bendición", comentaba en la cuenta atrás para dar la bienvenida al pequeño, nacido después de su comentada relación con Bertín Osborne.

Fue el pasado mes de julio cuando se hizo público el embarazo de Gabriela, a la que hasta el momento el cantante había definido como una amiga especial y nunca habían posado ante los medios. Modelo y empresaria, conoció a Berlín en abril de 2022, cuando ambos protagonizaron juntos la campaña de El Capote. Desde entonces mantuvieron, en palabras del artista, "una relación de varios meses, bastantes, casi un año, larga y además fantástica". Explicó también que "tendremos un niño o una niña, que será una noticia estupenda y procuraremos que sea feliz. Cuidaré del niño y procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre, es lo que tengo que hacer".

El paso del tiempo ha hecho que ambas partes se distancien. En la cuenta atrás para dar a luz se hacía público que Bertín quiere pedir una prueba de paternidad y "si es suyo, se hará cargo de su manutención y del resto de gastos que correspondan". Alejandra Osborne aseguró que "es normal" el procedimiento a seguir de su padre mientras que Eugenia dijo que respeta las decisiones que tome. Gabriela, por su parte, negaba que esa petición se hubiera producido y explicaba que conocía la noticia mediante los medios. "Nunca me lo ha pedido y me extraña que lo haga ahora, pero yo no tengo ningún problema en hacerlo porque no tengo duda de que es el padre", zanjaba.

Durante el embarazo, marcado por algún contratiempo como su visita a urgencias al notar algo no iba bien y la pérdida de un allegado, la empresaria se ha mantenido muy activa al frente de sus obligaciones profesionales y también ha mantenido su rutina de ejercicio. "Me ayuda a estar en forma mental y físicamente. Por supuesto siempre contando con profesionales cualificados que me ayudan a realizar todo tipo de ejercicios con moderación y cuidado adaptado a mi estado. En esta última etapa de mi embarazo dedicaré mi tiempo a informarme más sobre la maternidad y el cuidado de mi bebé. Haciendo movilidad y meditación", aseguraba hace unas semanas.