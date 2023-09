El susto que ha llevado a Gabriela Guillén a urgencias en su sexto mes de embarazo La empresaria tuvo que desplazarse al hospital, acompañada por una amiga, al sentir que algo no iba bien

Loading the player...

Gabriela Guillén ha sufrido un susto tremendo de salud. La ex pareja de Bertín Osborne, que se encuentra en su sexto mes de embarazo, tuvo que acudir de urgencias a un hospital madrileño al no encontrarse bien. Ha abandonado su casa del brazo de una amiga y se ha desplazado al Hospital Quirón Salud San José. A las pocas horas, ha vuelto a su domicilio, y a pesar de los nervios y el miedo de que algo pudiera sucederle a su bebé, ha regresado más tranquila. Ha contestado a las preguntas de la prensa que aguardaba en su puerta y ha desvelado cómo se encuentra. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

Las palabras de Eugenia Osborne sobre el embarazo de Gabriela Guillén

De su fecha prevista de parto a su relación con Bertín Osborne: Gabriela Guillén da nuevos detalles de su embarazo