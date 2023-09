De su fecha prevista de parto a su relación con Bertín Osborne: Gabriela Guillén da nuevos detalles de su embarazo

Han pasado algo más de dos meses desde que la noticia del embarazo de Gabriela Guillén junto a Bertín Osborne acaparara todos los titulares para generar un auténtico revuelo mediático. Desde entonces, la figura de la empresaria, que espera su primer retoño y dará el sexto hijo al artista en unos meses, ha estado en el foco, algo que en un primer momento fue "bastante duro" para ella, pero de lo que ahora, tras unas semanas de descanso estival en las que ha aprovechado para disfrutar de "tiempo de estar con el bebé a solas", ha querido hablar. Exultante y presumiendo de sus prominentes curvas, la feliz mamá se ha sentado por primera vez en un plató de televisión para dar detalles de esta etapa tan especial que atraviesa.

Gabriela Guillén presume de sus primeras curvas premamá

31 de diciembre, fecha prevista de parto

Con un favorecedor y vibrante look total red, Gabriela se ha sentado junto a Sonsoles Ónega para conceder su primera entrevista en directo frente a las cámaras. Pese a que ha arrancado el coloquio en Y ahora Sonsoles algo "nerviosa", pronto se ha soltado y ha confesado que sale de cuentas el día 31 de diciembre de este año, fecha muy especial, pues el bebé podría ser el último niño en nacer este 2023 o el primero de 2024: "Tengo ansia de que llegue ya", ha admitido. Esta bendición es, tal y como ha dicho, su mayor alegría, si bien no fue algo planificado en su día y ni si quiera "habíamos hablado de tener un hijo", pues "era totalmente ajeno a nuestros planes", ha señalado en relación a los proyectos que tenía junto a Bertín Osborne.

Gabriela Guillén cuenta en qué momento se distanció de Bertín Osborne y la influencia de la familia del cantante

Emoción y cariño al hablar de Bertín Osborne

Precisamente al hablar sobre su vínculo actual con el cantante, Gabriela, que no ha querido desvelar si espera un niño o una niña, no ha podido evitar emocionarse e incluso derramar alguna lágrima. "Ahora tenemos una relación buena y lo más importante es que nuestro bebé esté bien", ha subrayado, al tiempo que se ha deshecho en halagos con el intérprete, al que ha definido como "un excelente padre que se preocupa mucho por toda su familia": "Es injusto todo lo que se ha hablado de él porque a mí siempre me ha tratado muy bien", ha agregado sobre él, a quien es incapaz de no querer, pues le ha "dado lo más maravilloso" que tiene.

Además, sobre su historia pasada, antes de decidir emprender caminos por separado, ha relatado que tenían una relación "muy bonita" que duró un año y medio desde que empezaron a conocerse y en la que compartieron "viajes juntos y tiempo en familia", algo que desea que vea su hijo y se fije en "el padre que tiene, que es maravilloso".

La empresaria, que está en el sexto mes de gestación, también ha compartido que, por el momento, no ha decidido si Bertín la acompañará o no cuando dé a luz en Madrid, ciudad en la que reside, aunque tiene claro que "si él quiere, yo estoy encantada de que esté, y sino también", pues tiene claro cuál es la única prioridad: que su hijo nazca sano y todo salga según lo previsto.

