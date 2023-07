Gabriela Guillén cuenta por primera vez cómo empezó su relación con Bertín Osborne y cómo se enteraron del embarazo

Gabriela Guillén (36), que espera un hijo junto a Bertín Osborne (68), se ha sincerado sobre este embarazo que tanta expectación mediática ha generado y que el propio artista ha definido como "no buscado". La empresaria ha asegurado que en estos momentos no se siente acompañada ni arropada, pero afronta estas circunstancias con optimismo, volcada en su bebé y dispuesta a mantener una cordialidad con el que ha sido su pareja durante un año. "Lo único importante para mí es mi hijo, estar tranquila. No quiero tener ningún problema con él ni con su entorno", ha relatado en Así es la vida, programa presentado por Sandra Barneda.

La modelo ha contado que se hizo un test de embarazo comprado en la farmacia y su primera reacción al ver el resultado fue "esto no es verdad, no puede ser". Al día siguiente pidió cita con el ginecólogo, quien le confirmó que venía un bebé en camino. "En el mismo momento en el que me hago el test mis amigas estaban conmigo y me preguntaron: ¿se lo vas a decir? Yo no me lo pensé, cogí el teléfono y se lo dije. Se quedó en silencio y después no recuerdo lo que me dijo", ha relatado. Lo que sí tiene muy presente es que, al saber que iba a ser madre, tuvo "muchas emociones, algunas no tan buenas, lloré y la sensación no fue tan bonita".

El presentador de Mi casa es la tuya conoció a Gabi, como la llama, al protagonizar juntos una sesión de fotos para la firma El Capote que fue "fenomenal, muy bien". La modelo ha contado por primera vez qué pasó después de coincidir esa primera vez y cómo surgió su relación. "No diría que ha sido amor sino algo muy bonito. No hemos puesto etiqueta a la relación porque estábamos muy a gusto, nos estábamos conociendo y cada vez iban mejor las cosas. En ningún momento le presioné ni me sentí presionada. Todo fue natural", ha dicho.

Guillén ha explicado que Bertín y ella llegaron a "un pacto", un acuerdo por el que decidieron no hacer público ningún comunicado sobre su relación ni tampoco sobre su embarazo. Además, Osborne le avisó del revuelo que surgiría cuando la noticia se hiciera pública. Pero al margen de esta decisión, sostiene que nunca se ha sentido excluida con Bertín. Ha detallado que ha pasado mucho tiempo al lado del cantante en la finca que tiene en Sevilla, donde ha podido conocer a "sus amigos, primos, sus ihjos incluso, sus hermanas que son fantásticas...". A Fabiola Martinez, dice, se la cruzó en un evento, pero nunca las han llegado a presentar oficialmente.

Ha explicado que Bertín "ha estado pendiente, ha estado conmigo" y que la situación ha sido muy dura. "Él ya tiene la edad que tiene, quería estar tranquilo en su finca... Entiendo perfectamente las reacciones. Las cosas pasan y han pasado de esta manera, tenemos que ser consecuentes con nuestros actos por más que al principio no hayamos reaccionado, porque no es una cosa fácil", sostiene. "Las circunstancias son las que son y las cosas han pasado así, hay que aceptarlas e intentar ponerle una sonrisa, asimilarlo de la menor manera", añade.

