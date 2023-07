Los enigmáticos mensajes de las tres hijas de Bertín Osborne en mitad del terremoto mediático

Sin duda, una de las noticias que más expectación y revuelo ha causado esta semana ha sido la futura paternidad de Bertín Osborne a los 69 años. Poco a poco, vamos conociendo más detalles de este inesperado embarazo a través de sus protagonistas, ya que tanto el cantante como Gabriela Guillén, de 36 años, han dado su versión de los hechos y han contado cómo afrontan estos meses de dulce espera. De la misma manera, los familiares de la modelo paraguaya se han mostrado felices y con ganas de recibir al bebé que está en camino.

Sin embargo, las hijas mayores del artista: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia (34), fruto de su primer matrimonio con la recordada Sandra Domecq, han preferido no pronunciarse apenas ante los micrófonos de la prensa, tan solo Eugenia mencionó que todas apoyan al actor en cualquiera de sus decisiones. Para romper este silencio mediático, las tres mujeres han posteado unos enigmáticos mensajes en sus perfiles públicos con escasas horas de diferencia que parecen hacer referencia a toda la polémica que está envolviendo a su progenitor y a la empresaria.

“Cuando faltan las ideas, las palabras vienen muy bien”, ha destacado la primogénita del presentador de Mi casa es la tuya haciendo alusión al autor alemán Goethe. Eugenia, por su parte, hacía mención a una cita muy similar del escritor polaco Stanislaw Lec. “Para hacerse oír a veces hay que cerrar la boca”. Finalmente, la benjamina de la familia compartía una reflexión sobre el destino. “Todas las cosas que te emocionan no son aleatorias, están conectadas a tu propósito. Persíguelas”.

Cabe recordar que este mismo sábado el propio Bertín ha enviado una misiva para denunciar el acoso que están sufriendo todos sus seres queridos desde que se confirmó el embarazo de Gabriela. En dicho mensaje, el intérprete de Vagabundo ha pedido respeto y privacidad, en especial para sus hijas y su exmujer Fabiola, que tienen que hacer frente a preguntas incómodas a las que no pueden dar respuesta porque no han tenido nada que ver con su idilio con la emprendedora. “No hay derecho, no se puede continuar así”.

En este vídeo, el presentador también ha defendido a Gabriela y la relación que han mantenido durante varios meses, asegurando que es una chica “maravillosa y estupenda” y que merece tranquilidad para poder hacer frente a este periodo de gestación de la mejor manera posible. “No quiere ni salir de casa porque le da vergüenza y le está afectando hasta su trabajo. No se lo merece”, ha explicado para intentar zanjar cualquier tipo de controversia.

