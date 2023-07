Las palabras de Eugenia, hija de Bertín Osborne, sobre la nueva paternidad de su padre

Si hay un acontecimiento que ha revolucionado nuestra sociedad después de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva esa es la de la nueva paternidad de Bertín Osborne a los 69 años junto a la modelo y empresaria Gabriela Guillén, de 32. La noticia saltaba como una auténtica bomba durante la mañana de ayer y las reacciones en torno a la llegada del que será el sexto hijo del artista no tardaron en sucederse.

Tras conocerse las primeras palabras del presentador quien señalaba que "no era un embarazo previsto" pero que eso no significaba que fuera odiar al bebé y las impresiones de la futura mamá quien aclaraba que "había sido una sorpresa, pero no un accidente", los medios querían conocer la reacción de sus tres hijas mayores y después del silencio sepulcral de Alejandra y Claudia, era Eugenia quien rompía este silencio y salía en defensa de su padre.

"Es mi padre, mis hermanas y yo siempre lo vamos a apoyar haga lo que haga o diga lo que diga" declaraba Eugenia a los micrófonos de Europa Press tras asistir al concierto exclusivo de Sebastián Yatra en la sala Kapital de Madrid. "Lo único que puedo decir es que ya habéis escuchado lo que han dicho los protagonistas y yo no voy a decir nada. No voy a hacer comentarios, ya habéis escuchado a mi padre y habéis escuchado también a Gabi, ya está" añadía la hija de Bertín.

Eugenia, quien siempre ha estado muy unida a su padre, ha querido quitar hierro al asunto y romper una lanza a favor del cantante, quien dará la bienvenida a su sexto hijo a finales de 2023. "Un bebé siempre es una alegría, ya lo decía mi madre" declaraba la mediana de las hijas de Bertín quien aseguraba que había pasado unos días en el campo con su padre y que le veía muy bien.

Eugenia, por su parte, está viviendo su particular historia de amor al lado del profesor y abogado gallego Miguel Barreiro, tras separarse en 2021 de Juan Melgarejo, padre de sus tres hijos. "Estoy en un momento muy dulce, muy tranquilo, muy contenta, la verdad, en paz, que es lo que llevo buscando hace tiempo y lo estoy consiguiendo" declaraba. "Es un hombre con el que es muy interesante hablar, es lo que más hacemos, no vemos ninguna película juntos, estamos todo el día charlando de todo tipo de temas, estoy aprendiendo muchísimo con él y es muy buena persona" añadía la coach e influencer, quien señalaba que Miguel se había integrado muy bien en su familia.

Además, de contar con el apoyo de sus hijas, Bertín también cuenta con el respaldo de su exmujer, Fabiola Martínez, y madre de sus dos hijos pequeños, Kike, de 16 años, y Carlitos, de 14. "No tengo por qué estar mal. Me lo dijo él, me lo contó. Me eché a reír y no le eché la bronca en absoluto. Creo que ha pecado de confiar y hasta ahora le había funcionado su manera de hacer las cosas", declaraba la venezolana en el programa Y ahora Sonsoles. 'Mi labor es que mis hijos tengan vínculo con la criatura que viene' añadía.