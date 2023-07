Gabriela Guillén cuenta en qué momento se distanció de Bertín Osborne y la influencia de la familia del cantante

Poco a poco se van conociendo nuevos detalles de la relación de Bertín Osborne (68) y Gabriela Guillén (36), que están esperando su primer hijo en común. Mientras que el cantante ha explicado que su romance se ha extendido durante aproximadamente un año, la empresaria ha aclarado en qué punto están ahora mismo las cosas entre ellos. "Estamos distanciados", ha explicado en una entrevista concedida al programa Así es la vida. Además, ha detallado en qué momento la situación se enfrió entre ellos: "Desde que él ha comunicado a su familia que va a ser padre".

Gabriela, que conoció al presentador de Mi casa es la tuya al protagonizar juntos una sesión de fotos, considera que es "comprensible que nos tomemos ese tiempo de asimilar y que la gente también lo asimile, porque no es fácil". Reconoce que ella está feliz y volcada en su bebé, pero es consciente del tsunami que el embarazo ha generado en el entorno de Bertín y en el suyo propio. "Entiendo que hay otras personas a la que les afecta, sobre todo habiendo niños, hay mucha gente involucrada, sus hijos que son pequeños, su familia, la mía...", ha dicho.

La empresaria colombiana sotiene que Bertín "en ningún momento ha dudado de que es el padre" de su bebé. Ha explicado que el cantante no la acompaña en las ecografías a las que está acudiendo y entiende estas ausencias: "Está cuando tiene que estar, en los momentos que puede. Sabiendo lo conocido que es, obviamente no se va a ir conmigo a hacer una ecografía, es lógico que no me acompañe. Lo entiendo y lo asumo". Sobre cómo vivió la primera prueba, ha relatado que estaba junto a una amiga y fue "una emoción muy fuerte" y a la vez "algo muy extraño porque pensé, ¡esto es verdad!". Aún sin desvelar si es niña o niño, sí ha avanzado que tiene el nombre decidido.