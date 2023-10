Bertín Osborne pide una prueba de paternidad a Gabriela Guillén

La próxima paternidad de Bertín Osborne sigue haciendo correr ríos de tinta. El embarazo, totalmente inesperado para el cantante de 68 años, suscitó un enorme interés mediático pues poco se sabía acerca de la relación con su amiga especial, una fisioterapeuta treinta y dos años menor que él. Entonces el conductor de Mi casa es la tuya explicó que estuvieron casi un año juntos y, que aunque ya no fueran pareja, él se haría cargo de las necesidades del bebé. Sin embargo, a medida que han pasado los meses la relación se ha ido enfriando hasta tal punto que Bertín Osborne solicitará una prueba de paternidad del hijo que espera con Gabriela Guillén.

Al parecer es una decisión que ya está tomada y que ya conoce la futura madre del bebé, tal y como han señalado desde el programa de Y ahora Sonsoles. De este modo, Bertín deja claras sus dudas en torno a la paternidad de su sexto hijo. El cantante está decidido a que se demuestre que el niño que espera Gabriela Guillén es suyo, pero para ello deberá esperar a que el bebé nazca. "Lo ha reflexionado y es una cuestión de lógica familiar porque se lo debe a su familia, a sus hijos, a Fabiola, a sus hermanas...", explicaba Paloma García Pelayo en el programa.

Lo que a priori parecía un embarazo tranquilo en el que contaba con el apoyo de su ex, se ha tornado en un difícil periodo en el que no ha faltado el cruce de acusaciones. En el mes de julio Bertín salió en defensa de Gabriela. "Ella no tiene que ocultar nada, la están crucificando y no hay derecho. No quiere escándalo, quiere vivir su vida, tener a su hijo, que la dejen tranquila… No hemos hecho nada malo. Si fuera así me habría quitado del medio, cosa que no voy a hacer", señaló entonces. Y dejó claro que se ocuparía de todo aquello que necesitara la empresaria. “Tendremos un niño o una niña, que será una noticia estupenda y procuraremos que sea feliz. Cuidaré del niño y procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre". Y Gabriela se refería a su ex como una buena persona y un buen padre para su futuro hijo

Poco más de mes y medio han transcurrido desde esas declaraciones y las posturas parecen ahora parecen más que enfrentadas. La empresaria no ha podido aguntar más y ha estallado contra Bertín, dejando claro el distanciamiento que existe entre ellos. Hace unos días la dueña de varias clínicas de belleza en Madrid tuvo que acudir a urgencias por un desvanecimiento en pleno sexto mes de embarazo. Por fortuna todo quedó en un susto y a la salida del hospital reveló que se había tratado de una fuerte bajada de tensión. Entonces lamentaba la poca atención e interés que había recibido por parte del presentador y se sinceraba sobre su nula relación con Bertín. "Yo no he visto a Bertín desde la fiesta del turronero. Yo estuve con él en la finca, me quedé a dormir con él y me vine a Madrid. Desde entonces no lo he vuelto a ver'', señalaba la empresaria sobre este encuentro que ocurrió hace ya dos meses.

"Quiero aclarar que Bertín no se ha preocupado, no ha estado pendiente. De hecho, le llamé cuando estuve ingresada y fui al hospital con la intención de contárselo y contarle qué tal el bebé", fueron tres las llamadas las que hizo pero al parecer en ningún momento le cogió el teléfono. "No recibí más noticias de él, no sé qué le está pasando. No tengo contacto con él", destacaba Gabriela, que mostraba su decepción con el comportamiento del cantante. ''Estoy bastante decepcionada, bastante dolida... Yo me había creído todo lo que me había dicho... Señores, yo estuve con esta persona bastante tiempo, quizás no era una relación convencional, pero no soy una cualquiera", justificaba Gabriela, cuyo recta final del embarazo no está siendo nada fácil por el estrés que está viviendo por su pasado sentimental junto al cantante.