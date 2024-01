Gabriela Guillén habla de de su maternidad, del último contacto con Bertín y de la conversación que cambió todo con el cantante

Cuando van a cumplirse tres semanas de la llegada al mundo de su primer hijo, nacido tras su relación con Bertín Osborne (69), Gabriela Guillén (36) ha roto su silencio y ha hablado de esta nueva etapa llena de cambios y emociones que ha comenzado para ella. "Ha sido un poco agridulce. Es un cambio tremendo, algo tan bonito que se ha visto empañado por noticias que se han sacado", ha dicho la empresaria paraguaya en De viernes, donde ha echado la vista atrás y ha hablado de la situación actual con el cantante, de su última llamada y de la conversación en la que le contó que estaba embarazada.

El contacto entre Gabriela y Bertín es ahora mismo inexistente. Según la empresaria, Osborne no ha visto ninguna foto del bebé ni tampoco han hablado tras el nacimiento, que se produjo el 31 de diciembre. La última vez que se llamaron, dice, fue en la víspera de la Nochebuena. "Fue una conversación dura porque le reclamé una serie de cosas y me dijo que se iba a aclarar pronto todo. Le pedí el favor de hablar en persona y me dijo que no podía en ese momento y que no quería hablar", ha contado en el citado programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Gabriela coincidió con el presentador de Mi casa es la tuya en 2022 en un evento "y luego se decidió hacer la campaña (la de la firma de El Capote) y ahí empezamos a conocernos, luego surgieron más cosas pero al tiempo". Se enteró de que estaba embarazada en abril de 2023, inmediatamente después de acudir a la Feria de Sevilla. La empresaria ha relatado cómo reaccionó el cantante cuando le dijo por teléfono que estaba esperando un bebé. "Me dice que si quiero tener a mi hijo pues que él iba a estar, me iba a apoyar, pero que nuestra relación no iba a seguir. Si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir, pero si no lo tienes nuestra relación sigue", ha dicho.

"Me pareció un feo que me diera esa opción, no podía aceptarlo, le dije que le sacaría adelante sola. Entiendo que no quiera ser padre, pero te tienes que hacer responsable de tus actos", ha contado. Después de aquella conversación recuerda que estuvieron un tiempo distanciados y Bertín dio el primer paso para retomar el contacto. "Él fue quien se puso en contacto conmigo de nuevo y me dijo que lo intentáramos, que todo iba a salir bien. Que él me apoyaría, que estaría conmigo, que me quiere en su vida, que no me quiere perder, que me adora y que íbamos a tomar la mejor decisión para que todos estuviésemos bien", ha narrado.

Las palabras de Bertín

Bertín Osborne dio en ¡HOLA! sus primeras declaraciones tras el nacimiento del bebé de Gabriela Guillén en Nochevieja. "Yo me enteré al día siguiente", aseguró el cantante, añadiendo que conoció la noticia a través de un amigo común y que le desea "todo, todo, lo mejor". Una semana antes, también en las páginas de nuestra revista, el artista dijo: "Yo he decidido que no quiero ser padre". También contó que se habían visto por última vez el 1 de julio, aclaró que la empresaria "ha rechazado cualquier ayuda que yo haya podido ofrecerle" y adelantó que se harían pruebas cuando el niño naciera porque considera una irresponsabilidad no hacerlo de esta manera.