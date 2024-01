Primeras palabras de Claudia Osborne sobre la maternidad de Gabriela Guillén y la decisión de Bertín

Loading the player...

Claudia Osborne ha soplado las velas de su 35 cumpleaños en un momento muy intenso a nivel familiar. "Este año he cumplido rodeada de gente que me quiere y a la que quiero muchísimo. ¿Se puede pedir más? Yo creo que no", ha comentado junto a una foto en la que aparece con su tarta. Claudia está esperando su segunda hija y tiene ya todo listo para la llegada de la pequeña Violeta, pero el 2024 ha comenzado con todas las miradas apuntando hacia su padre, Bertín Osborne. A la espera de las pruebas de paternidad del hijo que dio a luz el pasado 31 de diciembre Gabriela Guillén, el cantante y presentador declaró a ¡HOLA!: "No quiero ejercer como padre". Ahora, Claudia se ha pronunciado sobre la llegada del hijo de Gabriela y la decisión de su padre. Dale al play y no te lo pierdas.

-Eugenia Osborne reacciona así al nacimiento del hijo de Gabriela Guillén