El especial vínculo de Ana Cristina Portillo con sus tres hermanas a las que está muy unida, a 5 meses de su boda

Esta semana, la revista ¡HOLA! anunciaba en exclusiva que Ana Cristina Portillo se casa el próximo 28 de septiembre con el ingenerio industrial Santiago Camacho. Un enlace que se celebrará en la catedral de Jérez de la Frontera, un lugar muy significativo para ella: "En la catedral me bauticé y también hice la Comunión y me gustaba la idea de seguir esa tradición de volver allí. He visto muchas fotos de mis padres bautizándome y recuerdo perfectamente el día de mi Primera Comunión junto a ellos. La verdad es que me hacía ilusión".

Ana Cristina y Santiago se comprometieron "hace un tiempo", pero por motivos personales optaron por no casarse en ese momento. De hecho, la decisión la han tomado hace solo dos semanas y están muy contentos. Pero, ¿qué le dijeron sus hermanas Alejandra, Eugenia y Claudia cuando se enteraron? "Todas se pusieron a llorar de la emoción. Adoran a Santi y siempre me preguntaban: Pero ¿cuándo te vas a casar?", nos cuenta la diseñadora. Ana Cristina tiene un vínculo muy fuerte con las tres hijas de Bertín Osborne, que son sus hermanas de madre. Las cuatro han compartido juntas momentos muy especiales. Todos los detalles, en este vídeo.

