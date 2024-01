Claudia Osborne muestra el tierno momento en el que sus dos hijas se ven por primera vez

La tarde de este miércoles, Claudia Osborne (35) ha recibido el alta tras el nacimiento de su bebé y las dos, acompañadas del orgulloso papá José Entrecanales, han regresado a casa. En su hogar esperaba su primogénita, Micaela, que ya pudo conocer al nuevo miembro de la familia en el hospital Ruber Internacional en el que Violeta llegó al mundo dos días antes, el lunes 22 de enero. Esa primera toma de contacto entre sus dos niñas ha sido para la coach el momento más especial de su maternidad y ha mostrado una foto que refleja la magia que se creó en esos instantes que formarán parte para siempre de su corazón.

"Este día también nació una hermanita mayor, Micaela, y solo puedo decir que ser testigo de cómo estas dos personitas se conocen ha sido el highlight de esta experiencia. Es verdad eso que dicen de que el amor no se divide sino que se multiplica. Qué viajazo este de la maternidad. Bienvenida Violeta, mi pequeña bella flor", ha dicho Claudia junto a una imagen tomada en la capa del hospital con las dos pequeñas sobre ella.

La menor de las tres hijas que tuvieron Bertín Osborne y la recordada Sandra Domecq ha explicado que el nacimiento de Violeta "se adelantó para luego hacerse esperar, pero todo mereció la pena en cuanto vi su carita". La niña es su mejor regalo de cumpleaños, y es que el 5 de enero Claudia mostraba una imagen soplando las 35 velas de la tarta. "Este año he cumplido rodeada de gente que me quiere y a la que quiero muchísimo. ¿Se puede pedir más? Yo creo que no", aseguraba.

Las primeras visitas de familiares

Toda la familia está pletórica con la feliz llegada de Violeta, a la que ya han podido conocer algunos de sus seres queridos. A lo largo de la mañana, antes de recibir el alta, Bertín Osborne ha sido fotografiado a las puertas del hospital acompañado de su hija mediana. Al salir, Eugenia ha contado que "ha ido todo muy bien y están las dos fenomenal, la niña guapísima" y que su padre "se ha quedado ahí un poquito más de tiempo, está muy contento". Con toda seguridad, en los próximos días la niña recibirá más visitas ya en su hogar.