Las conmovedoras palabras de Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne a su madre en el día que hubiera cumplido 70 años

Cada 14 de enero, las hermanas Osborne no puede evitar tener en su cabeza y su corazón a una de las personas más importantes de su vida: Sandra Domecq. Esta vez no iba a ser diferente y así nos lo han mostrado en sus perfiles públicos, donde han felicitado en el día en el que hubiera cumplido 70 años a la mujer que 'más han querido' y que las trajo al mundo.

Alejandra, Claudia y Eugenia, las tres hijas nacidas del matrimonio de Sandra con Bertín Osborne, y Ana Cristina, fruto de su unión posterior con Fernando Portillo, han mostrado un precioso fragmento de vídeo en el que aparece su madre hablando. Esto, unido a a unas cariñosísimas palabras que le dedican, demuestra que aunque pase el tiempo siguen echándola muchísimo de menos.

Han pasado dos décadas desde el fallecimiento de Sandra Domecq. La que fuese primera mujer de Bertín y madre de sus tres hijas mayores falleció en 2004, a los 51 años, víctima de un cáncer. El matrimonio se separaba once años después de casarse, pero mantuvieron, por ellos y por su familia, una excelente relación. Eugenia Osborne, la mediana de sus tres hijas con el cantante, ha compartido este domingo un vídeo del programa Y Ahora Sonsoles en el que aparece su madre respondiendo a las preguntas de un reportero de televisión.

Además, la influencer ha escrito unas emotivas palabras cargadas de sentimiento: "Aún me acuerdo de cómo lloré la primera ve que la volví a escuchar. No recordaba que tenía tanto acento andaluz, pero sí su dulzura al hablar. Y lo que no olvido son sus valores y cómo los transmitía con sus actos", remarca. "Yo intento hacer lo mismo con mis hijos: respeto, comprensión, humildad, compasión, discreción, educación, empatía, lealtad, perdón, sentido del humor... Podría seguir porque tenía muchos más. Valores que creo que otros han perdido", termina diciendo Eugenia.

Sandra estaba muy unida a sus hijas, las cuales quedaron desoladas tras su muerte y quienes la recuerdan en más de una ocasión. Alejandra Osborne ha querido destacar en el día del cumpleaños de su progenitora la gran admiración que siente por ella: "¡Feliz cumpleaños a la mejor! A la que más he admirado, a la que más echo de menos, a la más buena y cariñosa, a la mejor madre, hermana, tía, hija, amiga y mujer. Un 10", unas palabras que ha compartido junto a una preciosa fotografía de Domecq cuando era joven.

Las hijas de Sandra Domecq han recordado en muchas ocasiones que uno de los mayores deseos de su madre era que las cuatro permaneciesen unidas, pasase lo que pasase. Y así lo han hecho. Claudia Osborne ha querido homenajearla con una fotografía en blanco y negro a la que añade un pequeño mensaje: "Felicidades, mamá", junto a un corazón de color morado. Por su parte Ana Cristina, la más joven de todas e hija del empresario Fernando Portillo, tampoco ha pasado por alto la efeméride para recordarla con una instantánea de ella.

Casi 20 años desde que Sandra Domecq nos dejó

La recordada y querida Sandra Domecq falleció el 13 de agosto de 2004 y su muerte dejó un gran vacío entre sus seres queridos, no solo en sus hijas, sino también en su exmarido, Bertín Osborne, que en más de una ocasión se ha emocionado al recordarla.

En uno de sus programas no pudo contener las lágrimas al escuchar los acordes de Cai, uno de los temas más famosos de Niña Pastori. “Me recordó toda mi época de Jerez y me acordé de Sandra. Fue un momento muy bonito”, comentó el cantante, refiriéndose a ella como una persona extraordinaria. Ambos estuvieron casados de 1977 a 1991, pero tras la separación siempre mantuvieron una relación cercana.

