Eugenia Osborne reacciona así al nacimiento del hijo de Gabriela Guillén

Bertín Osborne ha roto su silencio en la revista ¡HOLA! de esta semana, ya a la venta. El presentador ha concedido una entrevista en la que revela toda su verdad sobre la paternidad (o no) del hijo que ha tenido Gabriela Guillén. Unas reveladoras declaraciones que han coincidido con el nacimiento del bebé, que podría ser el sexto hijo del presentador si así las pruebas de paternidad lo determinan. "Nos tendremos que hacer alguna prueba. Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacermelas", revela el presentador de Mi casa es la tuya en ¡HOLA!. "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré", añade rotundo el cantante, que a su vez solo tiene buenas palabras hacia la madre del niño.

Gabriela Guillén ha dado a luz a su primer hijo en medio del revuelo mediático. La empresaria ya tiene a su bebé en brazos y según ha revelado el programa Así es la vida, todo ha salido bien, ha recibido el alta y se encuentra junto a su hijo en casa descansando. Eugenia Osborne se enteraba por los medios del nacimiento del bebé de Gabriela Guillén. "Pues espero que haya salido todo muy bien y le doy la enhorabuena", decía la hija de Bertín Osborne a las cámaras de Europa Press al conocer la llegada del niño. Respecto a si querrá conocer a su nuevo hermano si se confirma la paternidad de Bertín Osborne, la empresaria respondió con cautela: "Cuando llegue ese momento ya veremos".

Eugenia desconoce si su padre se ha enterado de la noticia por la prensa o ha sido la propia Gabriela la que ha dado la buena nueva. "No lo sé, yo me acabo de enterar ahora mismo", confirmaba la hija de Bertín, que siempre ha tratado de mostrarse discreta en cuanto a la vida privada de su padre se refiere y siempre ha respetado las decisiones que haya tomado su progenitor. Y concluía su intervención enviando toda la felicidad y sus mejores deseos a la recién estrenada mamá: "Que todo esté muy bien".

La familia Osborne pronto dará la bienvenida a otro bebé en la familia, Claudia Osborne, que sale de cuentas en el mes de febrero, dará a luz a su segunda hija, una niña que recibirá el nombre de Violeta, la flor favorita de la madre de Claudia, la recordada Sandra Domecq.

