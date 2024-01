Bertín Osborne, sus hijas Alejandra y Eugenia y algunos de sus nietos asisten al cumpleaños de Kike en casa de Fabiola

Este 31 de enero es un día señalado en el calendario de Fabiola Martínez y Bertín Osborne: Kike, el primer hijo que tuvieron en común, sopla las velas de su decimoséptimo cumpleaños, un aniversario muy especial que han celebrado con una fiesta en casa de la colaboradora a la que han asistido, además de otros invitados como el abuelo materno del protagonista, que se ha dejado ver con un llamativo ramo de globos multicolores, el cantante y sus hijas Alejandra y Eugenia, que ha llegado a la entrada del domicilio acompañada de sus tres niños, Juan, Sandra y el pequeño Tristán, que el próximo mes de abril cumplirá 8 años. En pleno huracán mediático tras el nacimiento del bebé de Gabriela Guillén, la polémica de su prueba de paternidad y las declaraciones que ofreció en exclusiva a las páginas de ¡HOLA!, la familia vuelve a reunirse por este bonito motivo.

Bertín Osborne reaparece en el hospital para visitar a su hija Claudia tras ser madre

Un cumpleaños familiar y doblemente especial para Alejandra

Si bien no han trascendido demasiados detalles de la fiesta con motivo de la que es la última vuelta al sol de Kike como menor de edad y el hermetismo ha marcado la cita, la celebración ha tenido por escenario el hogar de Fabiola en la capital y ha dado comienzo bien entrada la tarde. Sonrisas, emoción y regalos han estado presentes en este inolvidable día, para el que Eugenia ha elegido unos obsequios de ropa que le han entregado al protagonista sus sobrinos. "De Juan, Eugenia y Alejandra para Kike. ¡Feliz cumpleaños! Que cumplas más", reza la dedicatoria de uno de los sobres, también de parte de otra de sus hermanas. Alejandra, que ha llegado en solitario tras bajar de un taxi, ha confesado emocionada que es la primera vez que puede acudir al cumpleaños de su hermano, por lo que es doblemente mágico para ella, y ha contado que ya conoce a la pequeña Violeta, su sobrina recién nacida, hija de su otra hermana Claudia, que ya está en casa.

"¡Feliz cumpleaños, Kike! Diecisiete añazos... Aprendiendo, llorando, creciendo y soñando. ¡Te quiero!", ha expresado por su parte Fabiola, que ha felicitado públicamente al niño de sus ojos a través de un sentido vídeo recopilatorio de bonitos recuerdos en familia, entre los que destacan los avances en la salud del joven, que vino al mundo con una parálisis cerebral producida por la listeria que tuvo su madre durante el embarazo, o su complicidad con Bertín, un padre muy presente e implicado. Nada más llegar, Eugenia ha confirmado que iba a encontrarse con su padre, que había llegado minutos antes a bordo de un vehículo con los cristales tintados conducido por otra persona. Por su parte, los sobrinos de Kike llevaban la ropa de sus actividades extraescolares, incluidas las botas de fútbol a modo de calzado, por lo que todo indica que se han desplazado hasta el domicilio sin pasar por casa.

Fabiola Martínez aclara cuál es su relación con el hombre con el que ha sido fotografiada

Primeras palabras de Bertín sobre el robo de la sillita del bebé de Gabriela

Por su parte, Bertín, que no ha sido captado por los flashes dado que su entrada al edificio ha sido en automóvil, no ha ofrecido declaraciones, pero sí ha roto el silencio con respecto a uno de los temas que más le han salpicado en los últimos días: el robo de la sillita del bebé de Gabriela, a quien han roto el cristal del coche de madrugada; un hecho muy comentado a raíz del cual se ha vertido una gran cantidad de especulaciones sobre él por una supuesta prueba de ADN y con el que ha negado tajantemente tener cualquier relación. Tanto es así, que incluso ha asegurado haberse enterado de la noticia este mismo miércoles por la tarde: "Me han dicho que hay un alienígena o dos que han dicho por ahí que si yo tengo algo que ver con eso por el tema del ADN": "¿Estamos todos locos?", ha sentenciado en sus declaraciones, grabadas en el interior de un parking y publicadas en su cuenta social a modo de vídeo.

Bertín Osborne, primeras declaraciones tras la muerte de su 'hermano' Arévalo y el nacimiento del bebé de Gabriela