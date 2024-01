Bertín Osborne pide disculpas a sus fans y revela que nunca se había sentido tan mal

Bertín Osborne no ha empezado el año con buen pie. Después de vivir unas Navidades un tanto agridulces tras haber contraído el covid y haber tenido que aislarse por precaución en Nochebuena y Navidad, sumado a todo el revuelo generado por el nacimiento de su hijo con Gabriela Guillén, el presentador ha reaparecido para revelar cómo se encuentra de salud y el motivo que le ha obligado a cancelar un concierto y una serie de compromisos profesionales.

El cantante de rancheras, de 69 años, ha permanecido recluido en su casa durante largos e intensos días, ni siquiera pudo acudir al tanatorio de su amigo Paco Arévalo, que falleció el pasado 3 de enero. Tampoco acudió a conocer al hijo de Gabriela Guillén, que nació el pasado 31 de diciembre, pero reapareció hace apenas una semana en Madrid para conocer a su nieta, la segunda hija de Claudia Osborne.

No obstante, entonces no hizo declaraciones, pero ahora Osborne ha querido sincerarse con sus fans a través de este vídeo y cómo afronta su próximo espectáculo."Primero quiero pedir disculpas porque creo que es la primera vez en mi vida que cambio dos veces la fecha de un concierto, pero tengo que deciros que me ha costado la misma vida", revela el artista que ha vuelto a contraer coronavirus. "No tengo recuerdo de haber estado tan malo, de haberme sentido tan mal como para estar metido en la cama siete y ocho días por el cansancio tan horroroso que tenía con este covid, que ha sido el segundo que tengo e infinitamente peor que el primero", explica. "Agradeceros que sigáis ahí para el domingo. No estoy al 100%, pero estar os prometo que voy a estar", concluye el cantante, que suspendió el concierto del pasado 8 de enero en Alicante, que en un principio tenía previsto realizar el 18 de noviembre, y que finalmente se celebrará el próximo domingo 4 de febrero.

Cinco días antes del evento, Bertín ha pedido disculpas y ha manifestado que, aunque no está recuperado por completo, estará ahí para sus fans. Su regreso a los escenarios está rodeado de una gran expectación tras el nacimiento el pasado 31 de diciembre del hijo de Gabriela Guillén. El cantante señaló en ¡HOLA! que si bien se realizará una prueba de paternidad no quiere ejercer como padre. La respuesta de la empresaria no tardó en llegar y reveló en una entrevista al programa De Viernes que el contacto entre ella y Bertín es ahora prácticamente inexistente y que ya ha iniciado los trámites para reclamar la paternidad de su hijo a Bertín Osborne. La última vez que hablaron fue antes de que ella diese a luz, en la víspera de la Nochebuena. "Fue una conversación dura porque le reclamé una serie de cosas y me dijo que se iba a aclarar pronto todo. Le pedí el favor de hablar en persona y me dijo que no podía en ese momento y que no quería hablar", contó Gabriela. El niño de momento lleva sus apellidos únicamente y no ha querido desvelar el nombre que le ha puesto al bebé para preservar su intimidad.