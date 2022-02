Claudia Osborne confirma que el bebé que espera es...

Claudia Osborne está viviendo un momento muy dulce, de "disfrute absoluto", tras casarse con José Entrecanales el pasado mes de octubre en Jerez, ya que están esperando su primer hijo en común. La menor de las tres hermanas que nacieron fruto del matrimonio de Bertín Osborne con Sandra Domecq ha anunciado que el bebé que espera será una niña, y que justo ha comenzado este lunes a dar sus primeras pataditas. No solo eso, sino que también ha desvelado que aún le queda mucho trabajo por delante en los próximos meses ya que, como ¡HOLA! había adelantado, se encuentra en el segundo trimestre del embarazo. "Tengo la cunita y alguna cosa más... pero aún queda todo el montaje y dejar su cuartito listo para cuando llegue el momento", ha explicado en una serie de preguntas y respuestas con sus seguidores.

- La emoción de Claudia Osborne al presumir por primera vez de barriguita premamá

VER GALERÍA

Según ha explicado Claudia, la pequeña que esperan Claudia y Jose Entrecanales ha sido "la mayoría alegría" para ellos, y aún están debatiendo sobre cuál será el nombre de este bebé que llegará antes del primer aniversario de boda de la pareja. Sobre si quería que fuera niño o niña, la hija de Bertín ha contado que ella ya esperaba y de alguna manera tenía claro qué estaba gestando: "No me dio tiempo a querer otra cosa porque simplemente ya sabía lo que era y tampoco me sorprendí cuando nos lo dijeron". También ha confirmado que no está en sus planes que Alejandra, Eugenia o Ana Cristina sean madrinas de su futura hija, porque no es lo que acostumbran a hacer en la familia, dando relevancia al título que viene dado por la genética: "Son tías carnales y eso ya es superimportante".

- Claudia Osborne celebra su cumpleaños más especial tras unos días complicados

Claudia ha admitido que ahora que acaba de entrar en el segundo trimestre está mucho mejor después de pasar unos primeros meses más complicados en los que sufrió "náuseas y vómitos", que le duraron hasta la semana 17. Durante este tiempo tenía algunos trucos, como llevar "siempre mandarinas" en el bolso porque era lo único que no le daba náuseas, tomar pastillas de menta para la disgeusia (mal sabor de boca) o dormir todo lo que pudiera. "Sin sentirte mal, si el cuerpo te lo pide es porque es importante", le ha dicho a sus seguidores. Ahora ya tiene energía y está, tanto para fortalecerse durante el embarazo como para estar preparada después para el posparto.

VER GALERÍA

- Claudia Osborne, la sonrisa de la felicidad en el segundo trimestre de su embarazo

Claudia ha admitido también que cree que su futura maternidad afectará a su vida profesional, que durante el último año ha vivido un muy buen momento. Tanto en su faceta como coach, como escritora tras haber publicado su primer libro, o incluso como modelo, ya que ha participado en varias campañas publicitarias, una de ellas junto a sus hermanas. Pero esta nueva etapa en su vida ha sido algo que quería desde hace mucho tiempo: "Yo siempre he querido ser madre y realmente me sentí preparada despué sde hacer todo el trabajo de niño interior, porque tenía claro que antes de ser madre quería sanar. Una vez sanada, tuvimos una conversación y a los dos nos hacía ilusión buscarlo después de la boda", ha confesado. Y así fue, puesto que el embarazo vino "Gracias a Dios inmediatamente", según ha compartido.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.