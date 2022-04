Duro golpe para la familia de Helen Mirren tras el fallecimiento a os 51 años del actor Rio Hackford

Duro golpe para Helen Mirren y los suyos tras la muerte a los 51 años del actor Rio Hackford, a quien la actriz consideraba como un hijo. El intérprete era el primogénito del reputado director Taylor Hackford, marido de la actriz británica y responsable de películas miticas como Oficial y caballero, Eclipse total o El abogado del diablo. El fallecido, que ha perdido la vida a causa de una enfermedad, había cobrado cierta notoriedad en los últimos tiempos por su trabajo en la exitosa serie The Mandalorian, donde ponía voz al androide IG-11. Tras la triste noticia, la gran dama de la escena británica compartía una imagen de él a modo de homenaje y recibía numerosos mensajes de condolencias por parte de amigos y compañeros de profesión. "Siempre le recordaremos", escribían Cary Elwes (La princesa prometida) y Robin Tunney (El mentalista), entre otros, quienes mostraban públicamente su pesar.

Helen MIrren, la 'otra abuela' de Harry de Inglaterra, sale en su defensa

VER GALERÍA

El guionista D. V. DeVincentis, que escribió la película Doble o nada y el episodio de American Crime Story: The People v O.J. Simpson en el que aparecía Rio Hackford, también le rendía tributo: "No estaba obsesionado solo con las películas ni en cómo se hacían, sino que era algo más, como un superfan de innumerables escenas y de los gestos particulares de actores anónimos", apuntaba. Nacido el 28 de junio de 1970 en Los Ángeles, Rio estaba casado y tenía dos hijos. Comenzó su carrera en el cine a principios de los noventa con pequeños papeles en largometrajes como Pretty Woman, Dos sabuesos en la isla del edén, Double Dragon y Días extraños. En la década del 2000, apareció en cintas como Mamá a la fuerza, Fred Claus, En el centro de la tormenta y Jonah Hex. Posteriormente, se centró en su trabajo en televisión y participó en series como Treme, Underground, Tru Detective o más recientemente en Pam & Tommy.

Helen Mirren, espectacular a cualquier edad

VER GALERÍA

Además de su presencia en Hollywood, Rio también era empresario y tenía locales en su ciudad natal, San Francisco y Nueva Orleans. Helen Mirren le conocía desde hace un cuarto de siglo y estaba muy unido a él, como demuestra las innumerables ocasiones en las que él la acompañaba a los eventos en los que ella presentaba y estrenaba sus obras ante el público. La actriz, que se casó en 1997 con Taylor Hackford, no tenía hijos biológicos. Aunque llegó a decir que nunca había sentido el instinto maternal, después reconoció que lamentaba el no haber creado descendencia. "Siempre digo que nunca me he arrepentido. Bueno, pues he mentido", confesaba a The Sunday Times en 2016. "Lo supe en cuanto me di cuenta de que nunca iba a experimentar lo de ser abuela", señalaba. No es la primera vez que la intérprete de 76 años recibe un varapalo familiar por una pérdida irreparable, ya que en 2002 tuvo que afrontar la dolorosa muerte de su hermano por un cáncer de piel.

Helen Mirren, genio y figura como 'vedette' en la televisión

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.