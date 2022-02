'Las Queridas team': quién es quién en el grupo de amigos de Georgina Rodríguez

Gracias al reality de Georgina Rodríguez estamos descubriendo su lado más personal y desconocido. La modelo española ha dejado que las cámaras entren en su casa y la acompañen en su día a día, que incluye desde ir a recoger a los niños al colegio hasta desfilar por la alfombra roja de Cannes o acudir a las carreras de Fórmula 1 en Mónaco. Pero si hay algo que llama la atención de la vida de la modelo es lo unida que está a sus amigos. En los últimos años, la novia de Cristiano Ronaldo se ha convertido en un icono a nivel mundial, sin embargo, sigue relacionándose con los mismos de siempre, con su grupo 'Las Queridas team', que nos ha regalado momentos muy divertidos en el reality.

- La reacción de Georgina Rodríguez al enterarse que Cristiano Jr. tiene novia ¡con 11 años!

VER GALERÍA

La primera que aparece es Elena Pina, a la que Georgina define como "una de mis mejores amigas". "Me ayuda muchísimo con todo, con los niños... y nos entendemos a la perfección", confiesa la modelo. Elena se ha convertido en su mano derecha y están en contacto a diario. De hecho, suele acompañarla no solo en sus viajes, sino también a todo tipo de eventos, como pruebas de vestuario, partidos de fútbol... Además, suelen reunirse para hablar de los proyectos que tiene previstos en su agenda y, si no pueden juntarse, recurren a la tecnología para hacer videollamadas.

- En la playa y rodeada de recuerdos: así ha celebrado Georgina Rodríguez su cumpleaños

"Felicidades a la reina @georginagio. Gracias por todo querida, te quiero mucho. Gracias por cuidarme tanto y ser tan buena, tienes un corazón que es inmenso. Enhorabuena por el súper reality, así el mundo te conocerá como te conocemos nosotros", fue el bonito mensaje que Elena le dedicó hace unos días por su 28 cumpleaños. Elena solo tiene palabras de cariño y admiración hacia su amiga, de hecho, dice que: "Gio como madre es hiperamorosa, está todo el día haciéndoles sorpresitas, juegos... Está llena de juventud y de energía".

VER GALERÍA

Iván García es otro de los mejores amigos de Georgina. Fue el primero que conoció cuando sus caminos se juntaron en la tienda de Massimo Duti donde los dos trabajaban como dependientes. "Mucha gente me pregunta ¿ha cambiado? Y se me ponen los pelos de punta, pero yo siempre digo lo mismo, que sigue siendo la misma.", dice Iván, que actualmente trabaja como colaborador en Ya es mediodía y Ya son las ocho. Después de tantos años, se ha dado cuenta de que con Georgina no se pueden hacer planes, ya que nunca sabes cuándo te va a escribir para proponerte un viaje.

- De sus inesperadas actuaciones a su conexión con doña Sofía: Georgina es una caja de sorpresas

"A ella lo que realmente le da la felicidad es la famila, pasar tiempo en familia y con sus amigos, porque, además, es una persona que con su grupo de amigos también forma una familia", asegura. Y así es, ya que la modelo confiesa que para ella no hay nada más importante que compartir este sueño que está viviendo junto a las personas que más quiere. "La vida a su lado es puro espectáculo", dice el colaborador de Telecinco, que también aprovechó el cumpleaños de su amiga para compartir un mensaje de lo más emotivo. "Gracias, y no por dejarme formar parte de este regalo, sino por estar en mi vida. Hace casi 10 años de ese primer día en el que con toda la confianza del mundo, como si nos conociéramos de toda la vida, compartiste tu taquilla con un chico muy nervioso que iniciaba su vida laboral. No lo sabíamos, aunque creo que lo sentimos, pero no me estabas abriendo tu taquilla sino tu corazón", ha escrito Iván en sus redes sociales, haciendo referencia a estos años en los que "hemos vivido de todo, cosas buenas, malas, confidencias y tonterías...". "Nunca imaginé esto, pero tenía muy claro que te ibas a comer el mundo, siempre lo supe. Gracias por ser una amiga que apoya, que motiva, que quiere, que cuida y que refugia de todo lo malo. Gracias por hacer que siga creyendo en el amor y en que los sueños se cumplen, por inculcarme valores como la solidaridad o recordarme que "todo lo que das vuelve". La palabra gracias se queda muy corta cuando hay tanto por lo que agradecer".

VER GALERÍA

"Es divertida, generosa, educada, respetuosa, familiar y muy muy amiga de los suyos". Estas son las palabras con las que Sofía Mezquida define a Georgina. Sofía forma parte también del grupo de amigos con la que la modelo se reencuentra siempre que puede, ya sea para ponerse al día, comentar la actualidad, celebrar cumpleaños y hacerse regalos carísimos... o, simplemente, disfrutar de la vida. En su opinión, es importante destacar lo buena madre que es y destaca que "está al día de todo y pendiente de todo" lo que tiene que ver con sus cuatro hijos: Cristianito, como le llama Georgina cariñosamente, los mellizos Eva y Mateo, y la pequeña Alana Martina. "Está totalmente involucrada en su educación y su desarrollo", asegura Sofía Mezquida, que fue la encargada de acompañar a la modelo en su visita a los boxes de Ferrari en el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Allí fue donde conocieron a los príncipes Andrea y Pierre Casiraghi, además de Beatrice Borromeo, protagonizando una de las anécdotas más divertidas del reality, ya que Georgina no les reconoció.

- Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina que recorre el mundo a su lado

VER GALERÍA

En 'Las Queridas team' no podía faltar la hermana de Georgina, Ivana, quien asegura que "nosotras nos apuntamos a un bombardeo". "Somos las de siempre: Mamen y Elena, que se las presenté a mi hermana, y Sofía e Iván, que trabajaron con mi hermana", dice Ivana, que acaba de ser mamá recientemente. Las dos hermanas son inseparables y están ahí la una para la otra siempre que lo necesitan. La suya es una relación muy especial que ha quedado reflejada, una vez más, en este documental sobre la vida de la novia de Cristiano Ronaldo. "Enhorabuena por el éxito del reality, querida. Nada mejor que ser buena persona, trabajadora, natural, espontánea y divertida. Eres carismática. Gracias por dar siempre lo mejor de ti y por no haber dejado de luchar nunca. Elegiste el buen camino en la vida desde pequeñita. Siempre juntas de la mano. Te quiero, hermana", le ha dicho recientemente. Junto a ella vemos a su pareja, el pintor y escultor Carlos García, con el que lleva saliendo tres años, y que se muestra encantado de poder acompañarles en todas sus 'aventuras'.

- Así es Carlos García, el cuñado de Georgina Rodríguez que además es un prestigioso artista

VER GALERÍA

Terminamos con Mamen Morales, quien está muy orgullosa de todo lo que ha conseguido la modelo y tiene claro que "ser amiga de Georgina es la bomba". "Es tener una amiga normal, porque sigue siendo tu amiga, pero con unas posibilidades que no tiene el resto de la gente. Entonces es una amiga con superpoderes", dice con una gran sonrisa. Al igual que el resto de la pandilla, Mamen defiende que es verdad que su vida ha cambiado mucho pero insiste en que Gio sigue siendo la misma de siempre. "A lo mejor la gente se piensa que es muy seria o que le va mucho el postureo, pero es una tía supernormal a la que le gusta comer, le gusta reírse, divertirse, hablar...", explica en el reality.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.