De sus inesperadas actuaciones a su conexión con la Reina Sofía: Georgina Rodríguez es una caja de sorpresas

Es más que frecuente que Georgina Rodríguez esté en boca de todos. La pareja de Cristiano Ronaldo hace mucho tiempo que es mucho más que eso, que ha hecho de su nombre una marca propia y para muestra el documental Soy Georgina, de Netflix , un proyecto en el que deja a las cámaras adentrarse en su día a día. A menudo envidiada, otras criticada y otras admirada, de lo que no hay duda es que su vida se sale de lo común y esto es algo que ha demostrado en muchos momentos en los cinco años que lleva siendo una de las mujeres más populares a nivel internacional. Sus facetas son múltiples, y en muchas ocasiones ha sorprendido al mostrarlas en público. Estas son algunas de las razones por las que Georgina es una auténtica caja de sorpresas.

Una modelo que canta y baila

Ya era conocido que durante su infancia iba a clases de ballet clásico y en más de una ocasión había mostrado sus habilidades en algún vídeo que compartía con sus seguidores o en alguna campaña publicitaria, pero lo que nadie esperaba era que interpretase con un increíble tango, un estilo que pese a sus orígenes argentinos no había bailado en su vida, en el mismísimo escenario del Festival de San Remo, donde hizo su debut como presentadora. Cuando aún los espectadores estaban sorprendidos de que fuera una de las elegidas como maestra de ceremonias, se lanzó a la pista de baile con un look total black para deleitarnos con el tango de Roxanne (perteneciente a la banda sonora de la película Moulin Rouge). Tras su actuación, la modelo confesó que Cristiano Ronaldo le había "ayudado y corregido estos días en casa".

En aquella ocasión también se había lanzado a entonar unas notas del tema italiano Volare, pero no quedó ahí su incursión en el mundo de la canción. En la primera edición Mask Singer: adivina quién canta, el talent de Antena 3 en el que personajes conocidos cantan bajo un espectacular disfraz tratando de ocultar su identidad el máximo tiempo posible, los espectadores se quedaron con la boca abierta al descubrir que quien se encontraba bajo la máscara de 'León' cantando Si por mí fuera de Beret era Georgina. Además, en la gala Starlite de Marbella se atrevió a cantar el mismo tema a dúo con su autor.

Su faceta solidaria la une a la mismísima reina Sofía

La voluntad de ayudar a los demas comenzó mucho antes de convertirse en una persona conocida. Georgina asegura que la primera vez comenzó a donar alimentos a los más desfavorecidos -cuando trabajaba como camarera a los 18 años- no dejaba de encontrar dinero en el suelo, ¿será el karma? Lo que quizás no imaginaba entonces era que años más tarde esta faceta solidaria iba a llevar a la reina Sofía a felicitarle la fiestas en la Navidad de 2020. "Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2021", rezaba el christmas que iba acompañado de una tarjeta con otra felicitación, pero esta vez dirigida personalmente a Georgina de manera manuscrita. Aunque no explicó la razón exacta por la que la esposa de don Juan Carlos se acordó de ella para felicitarle las fiestas, es posible que su colaboración con el rastrillo Nuevo Futuro, organizado por Simoneta Gómez-Acebo haya tenido algo que ver. Un mes antes había visitado la asociación para entregar juguetes a los niños acogidos en los hogares de la entidad y también colaboró con el famoso rastrillo.

También plancha, cocina...

Glamour, lujo, fiestas... es lo que se desprende de la imagen pública de alguien de la posición de Georgina Rodríguez. Sin embargo, no todo va a ser alta costura en su día a día. Si durante el confinamiento ya sorprendió desvelando su talento para la repostería, para lo que incluso siguió algunas de las recetas de ¡HOLA!, hay otros momentos en los que toca enfrascarse en tareas más tediosas. ¿Te la imaginabas planchando? Pues de vez en cuando hay que cambiar los tacones y los bolsos caros por un cómodo chándal y aprovechar el domingo para hacer la colada. Si alguien no se lo cree, ella misma se ha encargado de dejar testimonio gráfico de ello, igual que en otra ocasión compartía una fotografía tendiendo la ropa. Tal y como ella misma contaba en nuestra revista, se encarga personalmente tanto de la compra como de elaborar el menú de la casa porque apuesta por alimentos sanos. Está claro que Georgina es capaz de moverse como pez en el agua tanto por una alfombra roja como por una cocina.

