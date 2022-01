Georgina Rodríguez presume de embarazo en biquini junto a su familia en Dubái

Desde que hace cinco años comenzó su historia de amor con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez sabe lo que es la felicidad plena ya que al lado del futbolista ha cumplido ese sueño que tenía ya desde pequeña: formar una familia. Además, vive este 2022 con especial intensidad puesto que en solo unos meses volverá a repetir experiencia como madre ¡Y lo hará por partida doble! La modelo está esperando mellizos (va a tener un niño y una niña) y ha presumido orgullosa de curvas premamá en la costa de Dubái, donde ha posado en biquini demostrando lo rápido que está avanzando la dulce espera.

"Tan orgullosa de mi hermosa familia", dice Gio -así la llaman en su círculo íntimo- junto a la instantánea en la que aparece con un traje de baño con la parte de arriba azul, la de abajo negra y un pañuelo en la cabeza para resguardarse del sol. En la misma hamaca que ella están Eva y Mateo mientras que a su lado, en otra, se encuentran Cristiano y su primogénito, Cristianito. Por su parte, la benjamina de la familia, Alana Martina, mira muy sonriente y simpática a la cámara desde la arena, donde parece pasárselo muy bien jugando. Próximamente los pequeños podrán compartir diversión con sus dos hermanitos y con su prima Deva, la primera sobrina de Georgina que llegó al mundo a finales del pasado mes de noviembre.

Tanto para la modelo como para el futbolista sus cuatro niños son la prioridad y están completamente volcados en ellos. Cuando los compromisos profesionales la obligan a viajar, Georgina intenta hacer todo en el día para así poder regresar a casa y darles las buenas noches. Además, se encarga de llevarlos al colegio, recogerlos, estar pendiente de sus actividades extraescolares y organiza con ellos actividades para fomentar el contacto con la naturaleza. "Lo que verdaderamente me hace feliz es estar con mis hijos, acompañar su crecimiento, inculcarles unos valores y que crezcan con la seguridad de tener un madre a su lado", aseguraba en las páginas de ¡HOLA! con motivo del estreno de su docuserie en Netflix, en la que comparte su día a día y muestra su lado más personal y desconocido.

Más allá de los éxitos que cosecha en los terrenos de juego, Cristiano Ronaldo se descubre como un hombre muy familiar que tiene en su círculo íntimo el motor para mejorar cada día. Además, tal y como él mismo cuenta en el citado espacio, tiene la certeza de que ha encontrado en Georgina a la pareja perfecta, a la madre ideal y a la mujer que le da la estabilidad necesaria. Ambos comparten una historia de vida similar y tienen los mismos valores para la educación de sus hijos. Se conocieron de manera casual cuando el deportista fue a comprar a la tienda en la que ella trabajaba como dependienta y poco a poco fueron dando importantes pasos en los que no descartan incluir la boda en el futuro.

Una inolvidable sorpresa

Durante su estancia en los Emiratos Árabes Unidos, el jugador del Manchester United ha dado una gran sorpresa a su pareja ya que su viaje ha coincidido con su 28 cumpleaños. Cristiano organizó para ella un almuerzo en la playa que incluía fruta y pétalos de rosa sobre una mesa llena de fotos que resumen su amor. Por supuesto no faltaron la tarta personalizada, los globos y las flores. La emocionante jornada finalizó con una cena en uno de los rascacielos de la ciudad, desde el que vio sorprendida cómo su imagen se proyectaba en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. "No me salen las palabras. Gracias, gracias y gracias. No me puedes hacer más feliz cada día", le decía al deportista.

