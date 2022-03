La gran confesión de Georgina: por qué su posado viral de Cannes pudo no haber ocurrido

En cuestión de 5 años, Georgina Rodríguez ha pasado de ser una mujer anónima de Jaca, bailarina dependienta en la milla de oro madrileña, a pareja del hombre más seguido del mundo. Al instante, su vida 'se convirtió en un sueño', según ella misma explica, y su presencia se hizo cada vez más frecuente en las citas de moda más glamourosas, una evolución que hemos podido seguir a fondo esta semana en su nueva docuserie de Netflix, Soy Georgina, que a dos días de su estreno ya figura en el ranking de contenidos más vistos de la plataforma. Por supuesto, nos hemos enganchado a sus anécdotas y aventuras, entre las cuales destaca una especialmente reveladora: su momentazo más viral sobre la alfombra roja pudo no haber ocurrido.

Un momentazo de Alta Costura que por poco no ocurrió

Si bien su lanzamiento oficial al estrellato en términos estilísticos probablemente tuvo lugar en el Festival de Cannes de 2019, siendo aquel un impresionante posado de transparencias y purpurina que ¡HOLA! no quiso perderse, fue exactamente dos años más tarde, en la edición de 2021, cuando 'Gio' selló su condición de referente de moda gracias a uno de los grandes couturiers franceses. ¿Sabes de cuál se trata? Si has visto el primer episodio de Soy Georgina, entonces también fuiste testigo de la visita de la modelo al espectacular atelier parisino de Jean Paul Gaultier, una invitación cuyo fin era escoger una icónica pieza de archivo, de esas reservadas únicamente para clientas VIP o exhibiciones de museo, para impactar como nadie en su visita al certamen cinematográfico de La Croisette.

El resultado del encuentro fue este envolvente vestido encorsetado de reluciente cuero marrón trenzado con una seductora abertura en falda y flecos, sacado de la colección Alta Costura Primavera/Verano 2010 del modisto. Con su elección, Georgina consiguió halagos de la crítica, así como situar su nombre en titulares de medios internacionales que hasta ese día jamás se habían fijado en ella. Sin embargo, más adelante en la docuserie se nos revela la verdad detrás de esa acertada decisión, una repleta de dubitación que, por suerte, podemos relatar ahora con un final feliz.

Su look de 'Xena, la guerrera' o cómo obtuvo el título de experta en moda

Apenas un par de horas antes de este histórico posado, Georgina aún no sabía qué llevar al evento, aunque sí había reducido a dos sus opciones. Sus preocupaciones se centraban no tanto en el diseño sino en la composición del vestido, hecho casi enteramente de cuero marrón, un tejido que en plena tarde de julio junto a la Costa Azul podía no resultar demasiado cómodo. Finalmente, ha sido el simbolismo del diseño el que ha conseguido convencerla, pues ese año Gaultier sería el encargado de firmar los dos estilismos más virales de la gala. Y es que no podemos olvidar el vestidazo blanco estructurado, también vintage, que conectó a Bella Hadid y Naomi Campbell el día de la apertura.

"Hemos subido un escalón en el mundo de la moda", aseguró el agente de la modelo, haciendo referencia a esta oportunidad única de la que solo goza el diminuto grupo de celebrities que han lucido sus creaciones vanguardistas en el Festival de Cannes, evento que incluso tuvo al modisto como jurado en 2012. "Con este vestido, me siento muchas cosas. Desde diosa griega hasta Xena, la guerrera... también me siento una princesa con estas joyas", confiesa 'Gio', satisfecha con el lookazo sin saber que minutos más tarde daría la vuelta la mundo.

El flechazo de lentejuelas que la hizo dudar

El segundo candidato para lucir esa noche era un despampanante diseño de transparencias y lentejuelas verde esmeralda diseñado por el tunecino Ali Karoui, muy distinto al vintage de piel con flecos, pero igual de maravilloso. Su diseño de corsé ceñido al torso, una silueta que fascina a Georgina y resalta sus curvas sin mayor esfuerzo, había encantado a la bailarina y no perdió la oportunidad de mostrárselo al mundo. Si bien no lo estrenó en Cannes, lo recuperó de cara a otra velada crucial en su carrera: la celebración de la Gala Starlite 2021, en la cual no solo fue reconocida con un galardón por su labor filantrópica y solidaria sino que también presumió de sus dotes como cantante al presentarse en el escenario junto con Beret.