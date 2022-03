De ¡HOLA! para el mundo: los looks de Georgina Rodríguez en su esperado documental Analizamos los estilismos que ha elegido la modelo para promocionar su último proyecto

"Sé lo que es no tener nada y sé lo que es tenerlo todo". Con esa frase tan impactante Georgina Rodríguez describe a la perfección su vida, y es que, como bien dice la promoción de su nuevo proyecto, ha pasado de vender bolsos de marca a pasear su extensa colección de ellos por el mundo. Desde que comenzó su relación con Cristiano Ronaldo, la figura de esta modelo y bailarina criada en Jaca ha despertado una gran expectación, hasta el punto de que se ha convertido en la española más seguida en redes. Ahora, sus fans van a conocer su faceta más personal gracias al documental que ha realizado junto a Netflix. Aunque se estrena el próximo 27 de enero, ya hemos podido ver las primeras imágenes gracias al trailer, en el que también se ha 'colado' ¡HOLA!.

Looks que marcan un antes y un después

La protagonista de la portada de nuestra revista de esta semana ha compartido en su perfil el primer teaser promocional de Georgina, como han bautizado a su docuserie. En él, se intercalan imágenes de la modelo en Jaca y Milán con algunos de sus momentazos más destacados de los últimos años, como su paso por algunas de las alfombras rojas más famosas del mundo: las de los festivales de cine de Venecia y Cannes. Precisamente en su debut en este último llevó un espectacular look al que tiene especial cariño y que ha querido homenajear a través de un artículo de nuestra web. A modo de curiosidad, entre los titulares destacados por la prensa internacional que se han destacado en el vídeo aparece el que se publicó en mayo de 2019 en ¡HOLA!, titulado "Con un look de auténtica estrella: Georgina Rodríguez triunfa en el Festival de Cannes".

Vestidazos y joyas de alto impacto

El conjunto en cuestión estaba protagonizado por un sensual vestido muy fiel a su estilo, un entallado diseño de silueta sirena con cuerpo corsé, corte a la cintura y falda ceñida confeccionado en un tejido negro de acabado brillante. Pertenecía al creador tunecino Ali Karoui, conocido por sus espectaculares y seductoras prendas. Georgina lo llevó con unas sandalias a tono de Giuseppe Zanotti y joyas de Chopard, en concreto unos pendientes redondeados de diamantes y un collar que terminaba en un corazón azulado que recordaba al famosísimo Corazón del Océano, la preciada joya de la película Titanic.

Sus éxitos sobre la alfombra roja

En varios planos vemos también otro de sus grandes hits frente a las cámaras, el impecable look rosa empolvado que llevó en Venecia en septiembre de 2020 obra de Alessandra Riunaudo para la casa española Pronovias. Se trataba de un modelo satinado de escote corazón, drapeados en la cintura y falda larga rematada con una gran abertura, el cual llevó con sandalias doradas de pulsera al tobillo pertenecientes a Casadei y joyas en forma de hoja de Pasquale Bruni, una de sus firmas de joyería preferidas.

Sin embargo, como ella misma explica, no solo quiere mostrar su faceta glamurosa, sino que busca que se conozca su lado más personal y 'normal'. Por eso, parte de las imágenes están grabadas en Jaca, ciudad por las que paseó el pasado mayo vestida con prendas más relajadas, como este look en el que combina camiseta blanca, vaqueros rectos tobilleros, chaqueta vichy en tonos pastel, deportivas grises y, cómo no, un maxibolso de Hermès.

