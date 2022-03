Del traje 'working' al vestido pétalo: el triunfal regreso de Georgina Rodríguez al Festival de Venecia

No hay nada como el Festival de Cine de Venecia para combatir la depresión posvacacional. Si teníamos un poco de melancolía por habernos alejado de los destinos veraniegos, la Mostra se ha encargado de devolvernos la ilusión. ¡Y de qué manera! Si la alfombra roja que transcurre junto a los canales siempre es de las más recordadas del año, la de 2020 está teniendo una gran presencia española con todas las invitadas de nuestro país que no están faltando a la cita italiana. Si este martes Ester Expósito nos transportaba a Hollywood con su vestido blanco, el regreso de Georgina Rodríguez no ha sido menos. Aunque el año pasado faltó al evento, nada más llegar a la ciudad construida sobre el agua, fue como si no hubiera pasado el tiempo. Una vez más, la modelo demostró por qué es una de las más fotografiada allá donde va, y hacemos responsables a sus dos looks de ello.

VER GALERÍA

- La visita exprés de Georgina Rodríguez a Madrid con destino... ¡Venecia!

Un dos piezas blanco y campanado

Nada más pisar suelo veneciano ya fue calentando motores con un look completamente blanco de Ermanno Scervino. Una combinación muy sofisticada que revelaba, de manera sutil, que hay que estar a la altura en cualquier aparición en la Mostra, incluyendo la famosa estampa de la llegada al festival. Por esa razón, Georgina dio en el clavo con un traje de chaqueta y pantalón campana con top lencero, un look que remató con zapatos de Le Silla a tono y joyas de Pasquale Bruni. Teniendo en cuenta que, el día anterior, Taylor Hill se había presentado en vaqueros, aquella elección de la bailarina nos hizo preguntarnos si sería el look con el que posaría en el photocall, ya que el traje es y será siempre una de las apuestas más elegantes del armario.

VER GALERÍA

Del traje al... ¡vestidazo!

Pero Georgina no reveló todas sus cartas a su llegada. No contenta con impresionar con su elegante combinación (muy distinta a aquel minivestido negro que llevó la última vez que visitó Venecia), el lookazo estaba todavía por llegar. De manera que, tras su 'desembarco', tradicional posado y regalo de sonrisas a los gritos de "Brava" o "Bella" de sus fans italianos, comenzó su preparación para el estilismo destinado a conquistar la ciudad. Un look completamente distinto que, a diferencia del primero, si guardaba un parecido con el que llevó en 2018. Y es que hace dos años -como recordamos todavía- Georgina lució un diseño largo negro de Twinset con encajes de palabra de honor, escote que también tuvo su momento de gloria en la edición 2020 del festival aunque con una sutil forma de corazón.

VER GALERÍA

Invitada perfecta

Eso sí, el look se alejó por completo del discreto color que llevó en su debut y prefirió decantarse por el rosa pastel con acabado satinado, una tendencia que trasforma cualquier diseño en el más elegante. Su diseño, confeccionado en seda, era una obra de Pronovias diseñado por Alessandra Rinaudo en exclusiva para la ocasión. El corpiño ajustado, el escote corazón y un ligero drapeado en la cintura realzaban el cuerpo de la modelo, mientras una espectacular abertura dejaba sus piernas a la vista, así como las sandalias doradas de tiras de Casadei, y le permitía posar al más puro estilo 'Angelina'. Lo que terminó de coronar el estilismo fueron los complementos que escogió para acompañar su vestido, anillos y collares con forma de hojas de Pasquale Bruni -en oro blanco y oro rosa-, que daban una pincelada de fantasía al resultado final, haciendo que la creación lencera recordara todavía más a los pétalos de una flor, como si el paso de Georgina por la Mostra se tratara de una imagen salida de un cuento de hadas.

Haz click para ver el documental de Georgina Rodríguez, donde descubrimos su estilo personal, su faceta como madre y su historia de amor con el futbolista Cristiano Ronaldo. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!