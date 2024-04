¡Menuda energía! Así se ponen en forma los hijos de Georgina y Cristiano siguiendo el ejemplo de sus padres

Loading the player...

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo son dos apasionados del ejercicio físico y siempre dedican mucho tiempo libre para mantener sus cuerpos en forma, tal y como muestran en sus perfiles públicos. Esta vez, ha sido el turno de los niños, que han seguido el ejemplo de sus padres, ¡de tal palo, tal astilla! Eva (6) ha estado entrenando de la mano de su madre realizando el ejercicio favorito de la modelo mientras que Mateo (6) ha imitado el mismo entrenamiento que su padre.

Cristiano Jr. (13), por su parte, también está hecho todo un deportista y ha disputado un partido de pádel contra Georgina, a la que no se le da nada bien. Un partido donde ha quedado demostrado que no es lo suyo ya que ha confesado, en tono humorístico, que no ha dado a ninguna bola. Todas las imágenes en este vídeo, ¡no te lo pierdas!

