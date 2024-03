Las imágenes que demuestran que Georgina Rodríguez puede con todo ¡levantando 235 kilos!

Que Georgina Rodríguez está en plena forma es algo que ella misma ha demostrado muchas veces. La pareja de Cristiano Ronaldo puede presumir de un físico envidiable, puesto que siempre ha sido muy deportista -de hecho, de pequeña practicaba baile- y hace ejercicio con regularidad. Lo que no sabíamos es que, además, ¡tiene muchísima fuerza! La propia Georgina ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que podemos comprobarlo. Se trata de una grabación en la que aparece levantando con sus piernas nada menos que 235 kilos. "Mujeres al poder", ha comentado, y es que, tal y como se puede ver en las imágenes, no todo el mundo es capaz de cargar ese peso. Dale al play y no te lo pierdas.

