Rafa Nadal, arropado por su familia en Madrid donde disputará su último Open

La pista del Madrid Open volverá a vibrar esta tarde con el partido de Rafa Nadal, que regresa a la pista de la capital dispuesto a reencontrarse con los incondicionales que le esperan con mucha expectación. El ganador de 22 Grand Slams lleva unos días en Madrid, donde le ha acompañado su familia, que estará a su lado en el torneo que este año cobra un significado muy importante en su carrera. Se le ha visto así con su mujer Mery Perelló y su hijo Rafa, que ya tiene 16 meses. El matrimonio dio la bienvenida a su primer hijo el 8 de octubre de 2022. Un nacimiento que puso el broche de oro a su relación que dura ya casi 20 años. Además les acompaña en la capital la madre del deportista Ana María Parera, a quien se vio con su nieto en brazos paseando por la calle, que sigue de cerca los logros y triunfos del deportista.

En una rueda de prensa previa al encuentro en la pista madrileña, Nadal comentó que este será su último Madrid Open y puso en duda su próxima participación en Roland Garros. "La semana ha sido, yo creo, en algún aspecto, buena, pero en otros, no. No creo que esté preparado para jugar al 100%. Aunque pienso que estoy para salir. Y para mí es importante poder jugar por última vez aquí en Madrid, significa mucho, en esta pista en la que he vivido momentos muy bonitos y en la que me han apoyado más que en ningún otro lugar del mundo" dijo. Le volvieron a preguntar si esta es la última vez que estará en Madrid y comentó: "Sí, yo creo que sí, es la última vez". "No sé lo que va a pasar en las siguientes semanas, yo voy a estar peleando para intentar jugar París y si se puede se puede y si no, no se puede. No voy a jugar Roland Garros si estoy como hoy, solo jugaré si estoy capacitado para competir. Me voy a dar las oportunidades por intentar que estoy suceda" dijo.

En un evento con el rey Felipe

Estos días, Rafa ha combinado los entrenamientos con diversos compromisos en los que ha estado acompañado por su mujer Mery Perelló. El pasado 20 de abril acudió a la gala celebrada en el Teatro Real de Madrid con motivo del centenario de Telefónica. La cita estuvo presidida por el rey Felipe VI y, además del tenista, desfilaron por la alfombra azul otros rostros conocidos como Ferrán Adriá, Pedro J. Ramírez y su mujer Cruz Sánchez de Lara, Rosauro Varo y muchas personalidades de la política como los expresidentes del Gobierno, Felipe González y José María Aznar acompañado de su mujer Ana Botella.

El lunes 22 de abril Rafa y su mujer acudieron a los prestigiosos premios Laureus del deporte. Celebrados por primera vez en sus 25 años de historia en Madrid fue la noche en la que la pareja subió al escenario para recoger el galardón Sport for Good 2024, otorgado a la fundación que lleva el nombre del tenista y en la que su mujer trabaja como directora. Mery pronunció un discurso en el que recordó el mantra de la fundación (que viene de una frase de Nelson Mandela): El deporte tiene el poder de transformar el mundo. "Nosotros creemos en esa idea y llevamos desde el año 2010 con este proyecto. Este trofeo nos va a alentar a seguir creyendo y es para todos los que trabajan en la fundación, también para los chicos que han estado en nuestros programas desde que comenzamos", dijo en una inspiradora intervención.

Una cena con Alejandro Sanz

Esta misma semana el tenista ha participado además en una cena organizada por el doctor Ángel Martín, en la que se dieron cita numerosas estrellas del deporte, entre tenistas y jugadores de fútbol. Con motivo del inicio Mutua Madrid Open, el fundador de la clínica Menorca invitó a una cena a nombres como los jugadores del club Modric y Vinicius, tenistas como Nadal, Feliciano López, Carlos Moyá y también artistas de la talla de Alejandro Sanz. Raúl, entrenador del Castilla, y Figo, exjugador madridista, tampoco se perdieron el encuentro. "Toda la suerte del mundo a Rafa Nadal en su paso por la Mutua Madrid Open, y a estos cracks en lo que queda de Liga y Champions, Modric, Vinicius y Rodrygo" escribió el doctor Ángel Martín.

El balear juega en el torneo madrileño ante Darwin Blanch, un joven estadounidense de apenas 16 años. El partido, que no se celebrará antes de las 17.00 horas, será en la pista central Manolo Santana. La leyenda del tenis, que estuvo un año alejado de las pistas, volvió en enero a la competición en Brisbane, Australia, y tiene previsto retirarse en este 2024. "Vamos a dejarnos todo para que sea un año especial y voy a luchar para ello. Si mi cuerpo me responde, yo tengo fé en que podré hacer algo que merezca la pena", aseguró en la primavera de 2023 cuando anunció su intención de decir adiós a las pistas.