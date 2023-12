Ya hay fecha para el regreso de Rafa Nadal: así ha sido su vida en este año lejos de las pistas

El momento más esperado para los aficionados al tenis ha llegado: Rafa Nadal ha anunciado que regresa a las pistas tras doce meses fuera del circuito y en la que será, previsiblemente, su última temporada en activo. “Hola a todos, después de un año fuera de la competición ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será en la primera semana de enero. Nos vemos allí”, ha dicho el ganador de 22 títulos de Grand Slam. Formará parte del torneo australiano que se disputará entre el 31 de diciembre y el 7 de enero, por lo que serán unas navidades marcadas por la disciplina ,el entrenamiento y la ilusión por volver a jugar al máximo nivel.

Para situarnos en el último partido de Nadal, uno de los mejores deportistas de la historia, nos tenemos que remontar al pasado 18 de enero, cuando se retiró en segunda ronda ante el estadounidense Mackenzie McDonald por un dolor en psoas ilíaco de la pierna izquierda. Esta lesión de grado 2 le ha obligado a parar y escuchar su cuerpo. En junio, al cumplir 37 años, fue intervenido de esta dolencia por vía artroscópica en la Clínica Teknon de Barcelona y se regularizó también una lesión antigua del labrum de su cadera izquierda.

Los doctores le prescribieron cinco meses de recuperación en los que ha habido momentos complicados. Pero uno de los lemas de Nadal es que un esfuerzo más siempre merece la pena y lo ha llevado a cabo. Porque el deportista manacorí tiene claro que no puede acabar un ciclo con una rueda de prensa sino en la pista, con su raqueta en la mano y teniendo cerca a la afición que siempre le demostrado su apoyo: "Vamos a dejarnos todo para que sea un año especial y voy a luchar para ello. Si mi cuerpo me responde, yo tengo fé en que podré hacer algo que merezca la pena", aseguraba en mayo durante un encuentro con los medios.

Fiel a la humildad con la que ha llegado a lo más alto, Nadal afronta esta recta final de su vida profesional sin dramatizar y dándole normalidad. "Todo tiene un principio y un final, y en ese sentido yo solo soy uno más de todos los finales de grandes deportistas, artistas, actores...", aseguraba. Es consciente de que sus problemas físicos son una limitación y que la carrera de un deportista no puede ser eterna (aunque a la afición le gustaría que así fuese), pero reconoce que sí le gustaría llegar a las Olimpiadas de París 2024.

Su vida en los últimos doce meses

A lo largo del último año, Nadal se ha esforzado por ser competitivo de nuevo y ha contado en todo momento con el apoyo de su familia, con la que ha aprovechado para hacer "cosas que no he hecho durante veinte años, la libertad de no tener horarios...". Rafa ha disfrutado haciendo planes con su hijo, que en octubre cumplió su primer año; ha desconectado con Mery Perelló, su esposa, sus padres y su hermana Maribel; ha preparado su nuevo hogar en Porto Cristo (Mallorca); ha estado de vacaciones durante varias semanas seguidas y ha recargado pilas en el mar a bordo de su yate, el 80 Sunreef Power Great White, uno de los más exclusivos del mundo.

También ha estado muy pendiente del día a día de la Rafa Nadal Academy así como de los proyectos y labores sociales que desarrolla la fundación que lleva su nombre. Además, ha seguido avanzando en el mundo empresarial lanzando una marca de complementos alimenticios orientada a la actividad deportiva "para acompañar los momentos del antes, durante y después del ejercicio físico".

