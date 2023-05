Mery Perelló, el gran apoyo de Rafa Nadal al anunciar que hay fecha para su retirada

Ha hecho historia al conseguir 22 Grand Slams, es una leyenda del tenis y su savoir faire pone de relieve los valores que quiere transmitir el deporte, pero ahora se cierra un ciclo para Rafa Nadal, que tiene previsto retirarse en 2024. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa, quizá una de las más trascendentales de su larga carrera, celebrada la tarde de este jueves en su Manacor natal. En la comparecencia ha estado acompañado por su hermana Maribel, y su esposa, Mery Perelló, a la que les debe, junto a sus padres, una buena parte de su éxito ya que le han dado siempre esa estabilidad necesaria para poder dar lo mejor de sí mismo en la competición.

Mery y Maribel han seguido las palabras de Nadal desde primera fila, sentadas junto a Carlos Moyá, el entrenador que le acompaña desde que en 2017 tomó el testigo de Toni Nadal, tío del tenista. Ambas se han mostrado con semblante serio, ya que se trata de un anuncio que nadie deseaba que llegara, mientras el ganador de la Medalla de oro al mérito deportivo, el Premio Nacional del deporte y el Premio Príncipe de Asturias detallaba su decisión y adelantaba los pasos que va a dar antes de decir adiós a las pistas.

Nadal se está recuperando de una lesión que le impide participar en Roland Garros, torneo que lo ha encumbrado como el rey de la tierra batida. Sin embargo, tiene la esperanza de que podrá recuperar pronto la forma física para decir adiós al tenis. "Creo que no me merezco terminar así, voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera y no aquí en una rueda de prensa", ha asegurado el deportista manacorí. "Sii me dejara ir ahora no seria antes de hora, pero siempre vale la pena hacer un esfuerzo mas, ha sido mi filosofia", ha añadido. Ahora que está en el horizonte su retirada, asegura que tiene la certeza de que ha hecho todo lo que estaba en su mano para seguir sumando hitos en su carrera.

