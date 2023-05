Rafa Nadal se va de celebración familiar (y se mete entre fogones) tras sus semanas más difíciles

Están siendo semanas difíciles para Rafa Nadal en el terreno personal y también en el ámbito deportivo, pero en medio de esta complicada etapa el tenista disfruta de una importante celebración: el 92 cumpleaños de su abuela paterna. Isabel Homar ha soplado las velas de una enorme tarta de fresa y rodeada del mejor regalo posible, sus nietos. Además, el tenista le dio en octubre un bisnieto, llamado también Rafael. Según Última hora, la fiesta familiar ha tenido lugar en el restaurante Sa Punta de Son Servera, donde han comido caldereta de langosta elaborada por el chef Andrés Moreno, quien ha contado con la ayuda entre fogones del propio deportista y su padre, Sebastián.

En la imagen que han compartido de la celebración, Rafa aparece con un polo blanco y muy sonriente rodeado de su hermana Maribel y sus primos. Está sentado a la derecha de su abuela, que explicaba en la cadena Cope algunos de los aspectos más desconocidos de su nieto como el cólico que sufrió el día de su Comunión por un atracón de aceitunas y lo mucho que le gustan los canelones y el pescado al horno. Isabel es una gran admiradora de la carrera deportiva de Nadal, cuyos partidos le gusta ver en diferido porque ve "mejor lo bueno que es", aunque también ha estado presente en torneos, donde le cayó muy bien Djokovic. Del tenista destacaba su carácter familiar y el detalle de ir a verla en cuanto llega a Manacor.

La pérdida de su suegro y una larga recuperación

Son momentos delicados para Nadal, que hace solo dos semanas decía adiós a su suegro. Miquel Perelló, conocido como Patró en Manacor, falleció a los 63 años tras una larga enfermedad. Tanto Rafa como sus padres y su hermano acompañaron a Mery y su madre en el funeral, celebrado en la parroquia de Cristo Rey de Manacor. El empresario siempre fue muy discreto pese a la enorme repercusión que tiene la figura de su yerno y lo conocido y querido que era en Mallorca. Siempre estuvo al frente de una empresa de construcción que se encargó de la rehabilitación del campanario de la iglesia de Manacor y de la Torre dels Enagistes.

Actualmente se está disputando el Mutua Madrid Open, torneo que Nadal ha ganado en cinco ocasiones, pero en el que este año no ha podido participar por una lesión en el psoas ilíaco que se hizo en enero en el Open de Australia. "En principio tenían que ser de seis a ocho semanas de período de recuperación y ya vamos por la catorce. La realidad es que la situación no es la que hubiéramos esperado. Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil", explicaba para anunciar su ausencia en la competición que dirige Feliciano López.

Nadal, que a sus casi 37 años destaca por ser uno de los mejores tenistas de la historia, sigue entrenando en la academia que tiene en su Manacor natal. Compagina el ejercicio con "otro tratamiento"para "ver si las cosas mejoran" y seguir adelante con el circuito de competiciones. También padece desde hace casi una década la enfermedad de Müller-Weis, lesión degenerativa en el pie izquierdo que le ha provocado fuertes molestias y que el año pasado hizo pensar incluso en una posible retirada.