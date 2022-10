¡El bebé ya está aquí! Rafa Nadal y Mery Perelló se convierten en padres de su primer hijo

La leyenda del tenis mundial Rafa Nadal y su esposa, Mery Perelló, se han convertido en padres por primera vez. Después de meses de tensa y dulce espera, el deportista de Manacor y su mujer daban la bienvenida este sábado en Palma a su primer hijo en común, un niño.

La noticia, adelantada por El Diario de Mallorca, ha llenado de felicidad a todos sus familiares y amigos como era de esperar. Tanto la madre como el bebé, que ha nacido en la semana 37 de gestación, se encuentran bien. La llegada al mundo del pequeño se produce después de que la esposa del campéón balear hubiera ingresado en una clínica privada de la isla, donde tuvo que permanecer en observación y reposo absoluto durante las últimas semanas.

Semanas difíciles antes de que llegara el bebé

De hecho, Rafa Nadal tuvo que hacer un llamamiento a la calma durante el pasado Open de Estados Unidos por el revuelo que se formó por el ingreso de Mery Perelló. Entonces, el ganador de 22 Grand Slams tranquilizaba a todos al confirmar que su esposa estaba "bien". Días después de su participación en el torneo neoyorquino, el jugador regresaba a España con las ilusiones puestas en el nacimiento de su vástago. "Necesito volver a casa. Tengo cosas más importantes que el tenis que atender. Ahora es momento de tener mi primer hijo y confiar en que todo salga bien", manifestaba el tenista, que ha cerrado la temporada con dos títulos tan importantes como son Australia y Roland Garros.

A finales de septiembre Rafa reconocía que habían sido días muy difíciles, como admitía en el adiós a Roger Federer. "No estoy bien", confesaba el jugador, que se retiraba de la Laver Cup al no encontrarse en plena forma desde el punto de vista anímico. "Han sido semanas difíciles. Pocas horas de dormir, un poquito de estrés en general, situaciones un poco más complicadas de lo habitual en casa. Con lo cual, he tenido que lidiar un poco con todo eso, que es una presión diferente a lo que estás acostumbrado en la vida profesional", confesaba mostrando su lado más vulnerable.

¡HOLA! dio la exclusiva del embarazo de Mery Perelló

A mediados de julio, ¡HOLA! anunció en exclusiva que Rafa Nadal y Mery Perelló estaban esperando su primer hijo. Los rumores comenzaron a surgir en Roland Garros, donde el manacorí logró su último hito en el tenis mundial. Rafa levantaba su vigésimo segundo Grand Slam pero todas las miradas estaban puestas en su esposa, que de un tiempo a esa parte lucía ropa más holgada y este cambio en su estilo habría hecho levantar als sospechas. Días después, ¡HOLA! confirmó lo que ya era un secreto a voces.

El matrimonio era fotografiado a bordo de su yate el Great White, un catamarán de casi veinticuatro metros de eslora, junto a un grupo de amigos y en donde precisamente Mery Perelló lució sus nuevas y reveladoras curvas premamá. Unas imágenes en bañador que sacaba a luz nuestra revista y que no dejan lugar a dudas del embarazo de la mallorquina. A partir de ahí, ha sido un verano en el que la pareja ha aprovechado para descansar y estar con su círculo íntimo en su Mallorca natal.

Rafa Nadal y Mery Perelló atraviesan un momento excepcional a todos los niveles. Ha sido una de las temporadas más complicadas e intensas para el tenista, unos meses de incertidumbre en los que ha habido grandes triunfos pero también serias dudas sobre si podría lograrlo con sus problemas físicos y lesiones. Pero el esfuerzo sin duda mereció la pena y, junto a su esposa, le vimos levantar por decimocuarta vez la Copa de los Mosqueteros y posar unidos con el premio.

Después de 18 años de sólido noviazgo y tres de matrimonio, la pareja cumple su mayor deseo: ser padres. Contrajeron matrimonio el 19 de octubre de 2019 en Sa Fortaleza, un castillo del siglo XVII situado en Pollensa, al norte de Mallorca, al que acudieron los reyes Juan Carlos y Sofía, Feliciano López y Sandra Gago, David Ferrer y Marta Tornel o Marc López. Desde entonces, no ocultaron su ilusión por tener hijos. "Si vienen niños, habrá un cambio. Es algo que probablemente sucederá en el futuro, porque ambos lo queremos", declaró el mallorquín en CNN a principios de 2021.

El tenista ya había expresado años anteriormente su deseo, tal y como le contó a Bertín Osborne en su programa Mi casa es la tuya. Rafa siempre pensó que a su edad -tenía 34 años entonces- ya estaría retirado de las pistas y tendría hijos. Sin embargo, explicó por qué todavía no había ocurrido: "Hay un problema… Yo pensaba que cuando me retirara… Pensaba que a los treinta años ya estaría fuera, pero se ha ido alargando el tema".

Nadal se convierte en padre a los 36 años y su compañera de vida, a la que llama Mery y cuando la cosa se pone seria María Francisca, tal y como alguna vez ha bromeado, ha sido madre con 34. El nacimiento de su primer hijo llega en un momento inmejorable para ambos. El que es uno de los mejores deportistas de la historia lucha por volver a ser el número 1 y, de momento, no tiene intención de retirarse tras dar la bienvenida a su primogénito.

"La forma en la que cambia la vida no lo sé porque no tengo experiencia, pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional", aseguraba sobre el tener hijos. Respecto a qué pasaría si su niño decidiera seguir sus pasos, también lo tenía claro: "Me gustaría que crecieran con los valores que el deporte aporta, pues es un ambiente muy positivo, pero de ahí a que salga tenista es muy complicado", sentenciaba.