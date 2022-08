Mery Perelló, ingresada en una clínica de Palma en el tercer trimestre de su embarazo Rafa Nadal, su marido, se encuentra actualmente en Estados Unidos disputando el US Open

En la cuenta atrás para ser madre por primera vez, Mery Perelló se encuentra ingresada en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca desde este martes. En la semana 31 de embarazo, la esposa de Rafa Nadal está en observación en la citada clínica privada tal y como ha adelantado el diario Última hora, que descarta que se trate de una urgencia. Todo parece apuntar a que ha requerido de asistencia sanitaria por alguna complicación que no reviste gravedad, aunque no se descarta que sea intervenida quirúrgicamente. El tenista manacorí por el momento sigue adelante con sus compromisos deportivos en Estados Unidos, donde se está actualmente para disputar el US Open, una de las citas más importante del circuito del tenis.

La directora de la Fundación Rafa Nadal se encuentra en observación pero, según el Diario de Malllorca, podría someterse en las próximas horas a una operación por recomendación de los facultativos. Mery está en todo momento acompañada por su círculo íntimo y en la cafetería del hospital han sido vistos tanto sus padres como a Maribel Nadal, que es su cuñada y también una de sus mejores amigas. Se conocieron porque estudiaban en el mismo colegio y gracias a esta amistad comenzó hace ya 18 años la relación con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

Desde que la revista ¡HOLA! confirmó a mediados de junio que Rafa y Mery estaban esperando su primer hijo, poco a poco hemos ido viendo las curvas premamá de la esposa del tenista. En nuestras páginas presumía por primera vez de barriguita en traje de baño en alta mar y más tarde se dejaba ver también en las gradas de Wimbledon animando a su marido. Además, en julio vimos cómo poco a poco el bebé va creciendo en su interior gracias a un vestido blanco ajustado con el que acudió en familia al concierto que dio Sebastián Yatra en Mallorca.

Un nuevo curso lleno de cambios

Rafa y Mery siempre han apostado por la máxima discreción para su vida privada, pero el tenista sí ha hablado de la paternidad asegurando que no tiene previsto que la llegada de su bebé suponga un cambio en su vida profesional. Está previsto que su niño llegue al mundo el próximo octubre, un mes muy significativo para la pareja ya que se casaron el 19 de octubre de 2019. Su boda se celebró en uno de los enclaves más impresionantes de Mallorca, Sa Fortaleza, un castillo del siglo XVII al que acudieron los reyes Juan Carlos y Sofía, Feliciano López y Sandra Gago, Marc López, Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, entre otros invitados. Quizá su aniversario puedan celebrarlo este año siendo ya tres en casa, lo que supondría sin duda el mejor de los regalos. Además, es el broche de oro tras unos meses de contrastes. A pesar de que las lesiones del tenista hicieron que incluso pusiera sobre la mesa la palabra retirada, ha recibido un nuevo tratamiento en su pie izquierdo que le ha permitido seguir agrandando su leyenda.