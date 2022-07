Rafa Nadal ya está de vacaciones: así es su impresionante yate

El esfuerzo titánico y sobrehumano al que nos tiene acostumbrados Rafa Nadal en cada torneo se merece, como es de esperar, un descanso a la altura del campeón. Hace tan solo cinco días, el deportista internacional anunciaba su retirada de Wimbledon por lesión abdominal y ahora se recupera gracias a la calma que le da el mar de su tierra, Mallorca, y siempre en compañía de los que más quiere. Aunque su objetivo es reaparecer en el Master 1000 de Montreal (Canadá), que se disputal del 7 al 14 de agosto, Nadal se ha tomado un respiro para disfrutar al máximo de las aguas que bañan la isla y la brisa que corre por el Mediterráneo, el tenista balear no puede tener mejor aliado que su propio barco. Es a bordo de este impresionante yate donde la leyenda viva del deporte español se relaja actualmente junto a su mujer Mery Perelló, tras confirmar ¡HOLA! que serán padres por primera vez. El manacorí compró su majestuoso catamarán en 2020 para celebrar 34 cumpleaños, después de vender su anterior embarcación llamada ‘Beethoven’.

La última joya náutica del tenista es el 80 Sunreef Power ‘Great White’, el modelo más lujoso de su categoría que tiene un valor cercano a los seis millones de euros. Fue construido por el astillero polaco Sunreef, que siguió las peticiones hechas por el ganador de 22 Grand Slams y fue adaptado según los gustos tanto de él como de su esposa, quienes se involucraron en las tareas de acondicionamiento. En esta especie de segunda casa es donde el jugador pasa buena parte de su tiempo libre, como el pasado sábado cuando le veíamos con su pareja y un grupo de amigos pasando una agradable jornada. Nadal ha hecho de su yate un maravilloso punto de encuentro para familiares y allegados, desde donde pueden divisar los atardeceres únicos que allí se contemplan. "Hermosa puesta de sol. Increíble Mallorca", se congratulaba el pasado verano el tenista mientras posaba con el sol cayendo por el horizonte a sus espaldas.

Mientras surcan las olas y pasean por otros lugares cercanos como Ibiza, Menorca y Formentera, no faltan las actividades propias de ese entorno paradisíaco y que a Nadal le encantan. Prácticas como el submarinismo o simplemente los baños a nado, refrescantes chapuzones para combatir el calor y saltos acrobáticos al mar que le he hemos visto hacer desde que tiene esta propiedad. La embarcación, de 28 metros de eslora y 12 de manga, cuenta con un confortable mobiliario en cubierta y tiene cuatro camarotes con capacidad para doce personas. La suite principal se compone de dormitorio, escritorio, vestidor, cuarto de baño a ras de suelo y balcón retráctil para disfrutar de las mejores vistas. Uno de los extras es el televisor de techo abatible sobre la cama de matrimonio, pero no es el único ya que dispone de al menos otros dos enormes pantallas de 77 pulgadas. Al mismo tiempo, está equipado con bar, barbacoa y piscina de hidromasaje para hacer de cada viaje una experiencia de lo más placentera.

