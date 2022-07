¡Desconexión en alta mar! Rafa Nadal reaparece muy animado en medio de su recuperación

El pasado jueves Rafa Nadal se retiró del torneo de Wimbledon horas antes de disputar la semifinal por una rotura abdominal que ya le había dificultado el partido de cuartos de final contra contra Taylor Fritz. Cuando anunció su decisión de no optar al que podría haber sido su 23º título de Grand Slam explicó que el contratiempo le tendría de baja, previsiblemente, entre tres y cuatro semanas. Durante este periodo está centrado en su recuperación y aprovecha para desconectar en su Baleares natal, donde el premio Príncipe de Asturias de los Deportes ha encontrado en el mar y en sus seres queridos la mejor medicina.

VER GALERÍA

-Alice Campello y Álvaro Morata comienzan una nueva etapa: mudanza a España y bebé en camino

-Sonsoles Ónega inicia una nueva etapa profesional al fichar por Atresmedia TV

El tenista, que tras el verano va a convertirse en padre por primera vez junto a Mery Perelló, ha reaparecido muy sonriente disfrutando de una mágica puesta de sol. En la fotografía que ha compartido aparece con un bañador perteneciente a la primera colección de moda de su hermana y sentado sobre el Great White, un catamarán de lujo con veinticuatro con cuatro metros de eslora, doce de manga y cuatro amplios camarotes. Ha acompañado la imagen de dos emoticonos con los que explica que está evolucionando favorablemente de su lesión. De este modo, parece que pronto podrá volver a entrenar y, si sigue así, en agosto podría continuar agrandando su leyenda en el Masters 1.000 de Montreal, la antesala del US Open. Mientras, disfruta de la calma del Mediterráneo y de la compañía de los suyos.

VER GALERÍA

Los mensajes de ánimo y alegría al verlo nuevamente tan optimista no se han hecho esperar. "Merecidas vacaciones y puesta de sol", ha dicho Mario Picazo; "Vamos, Rafita", ha exclamado el tenista paralímpico Martín de la Puente; "Tómate tu tiempo jefe", le ha recomendado Orson Salazar "Bien", ha celebrado Bibiana Fernández. También su única hermana, Maribel Nadal, ha reaccionado usando unas caritas sonrientes con corazones. Su apoyo, junto al de sus padres y su mujer, es un pilar fundamental para el tenista. De hecho, la familia le acompañó también a Wimbledon y le animó a despedirse del legendario torneo antes de seguir forzando el cuerpo. Nadal tiene claro que sin el apoyo incondicional de su familia, se habría retirado hace mucho.

-Rosalía detiene su concierto en Sevilla tras el desmayo de un espectador

VER GALERÍA

La familia crece

La mirada del tenista está puesta en el futuro, tanto profesional como personalmente. Los próximos meses son muy importantes para el deportista manacorí ya que en octubre pondrá el el broche de oro perfecto a 18 años de relación y tres de matrimonio junto a Mery Perelló con el nacimiento de su bebé, que se espera que sea un niño. Siempre muy discreta, la directora de la Fundación Rafa Nadal no ha hecho declaraciones acerca de esta dulce espera que confirmó ¡HOLA!, pero sí ha presumido de silueta premamá en la pista central del All England Lawn Tennis & Croquet Club, donde era fotografiada animando a su marido. Por su parte, Rafa decía sobre la paternidad: "La forma en la que cambia la vida no lo sé porque no tengo experiencia pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional".