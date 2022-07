Kate Middleton entrega el trofeo a Djokovic, rey de Wimbledon, que recibe el abrazo de su mujer

No ostenta el récord, pero no está lejos. Novak Djokovic ha conseguido una gran gesta en su carrera al conquistar su séptimo Wimbledon, un torneo que han vivido con intensidad los duques de Cambridge y su hijo, George. Para el joven príncipe era la primera vez en las gradas de la competición de hierba por excelencia, pero tenía a los mejores maestros para guiarle en este viaje trepidante que ha sido la final en la que el tenista servio se ha impuesto al australiano Nick Kyrgios. En especial, Kate Middleton es una apasionada de este deporte y su entusiamo ha quedado patente desde que estaba en las gradas hasta que bajó a la pista a 'coronar' al campeón. Pero Djokovic contaba con más de un espectador de excepción: su mujer Jelena que no podía contener la emoción.

Los abrazos se sucedían después de hacerse con la victoria, pero el más esperado, sin duda, era el de su esposa, su mayor apoyo dentro y fuera de la pista. "Campeón de Wimbledon 2022", ha escrito Jelena en una publicación que ha compartido con sus seguidores junto a una fotografía del emocionante momento. Horas antes también le mandaba toda su energia en forma de recorrido fotográfico por su historia de amor. La pareja lleva 17 años de relación y está a punto de celebrar su octavo aniversario de boda.

Novak y Jelena se conocieron cuando iban al colegio y en 2005 comenzaron a salir. El 14 julio de 2014, cuando ya era número uno del tenis, se dieron el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia en un islote del mar adriático a la que acudieron 150 invitados entre los que se encontraban, Boris Becker o Marian Vajda. Solo unos meses después (en octubre), nació su primer hijo Stefan, y tres años más tarde, la felicidad de la familia se completaba con la llegada de su hija Tara. En la actualidad, la familia reside en Marbella, donde se mudaron hace unos meses después de diez años viviendo en Mónaco.

El tenista, que protagonizó a principios de año una agria polémica a causa de su negativa a vacunarse contra la Covid y sus consecuencias a la hora de participar en deteminados torneos, se ha reivindicado en la pista conquistando Wimbledon por cuarta vez consecutiva. Allí ha conquistado a George de Cambridge, que tras la final, ha tenido la oportunidad de encontrarse con el campeón que hasta le ha dejado ¡coger la copa!. Pero también han ido a verle otros royals como lady Gabriella Windsor y lord Frederik Windsor con Sophie Winkleman, actores como Tom Cruise y Matt Smith, o cantantes como Rita Ora.