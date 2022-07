Conoce a Stefan, el hijo de 7 años de Djokovic, que es clavadito a él y está causando sensación en Wimbledon

Loading the player...

Este Wimbledon está siendo realmente especial para Novak Djokovic y, no solo porque puede conseguir su séptimo trofeo e igualar a Pete Sampras, sino porque se le ve feliz como nunca fuera de las pistas. Gran parte de esa alegría se la está provocando su nuevo compañero de entrenamiento, que no es otro que su hijo Stefan. El pequeño de siete años está causando sensación en Londres por su enorme destreza con la raqueta y por el enorme parecido que guarda con su padre. Y, cuando terminan de entrenar, ambos juegan sobre el césped y protagonizan escenas muy divertidas y llenas de ternura. El pequeño, además, no se pierde ningún partido del tenista serbio y, desde el palco familiar, analiza como un experto las jugadas de su padre. Dale al play y conoce a Stefan Djokovic, una de las grandes sensaciones de Wimbledon 2022.

