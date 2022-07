Así es la novia influencer de Nick Kyrgios, el tenista más polémico que ha vuelto a dar que hablar en Wimbledon

Loading the player...

Nick Kyrgios es el tenista más polémico del circuito y en Wimbledon lo ha vuelto a dejar patente. En uno de sus partidos escupía a un aficionado y, posteriormente, insultaba al juez de silla. Pero ahí no quedaba la cosa. En la rueda de prensa posterior, mientras los periodistas le hacían preguntas, él no aguantaba y se puso a comer sushi delante de todos. Un gesto que ha sido criticado por muchos de los allí presentes, ¡les pareció una falta de respeto!. Pero durante el torneo, no solo el australiano está acaparando titulares. También lo está haciendo su novia, Costeen Hatzi, pero por un motivo bien diferente. La pareja del tenista ha impactado por su enorme belleza y sus sofisticados looks. Tal es así, que algunos medios ya la comparan con Victoria Beckham. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

