Rosalía detiene su concierto en Sevilla tras el desmayo de un espectador

Rosalía está de gira por España. Motomami Tour es una de las fechas musicales más esperadas del año y por ello no es de extrañar que esté triunfando por cada ciudad a la que va, con recintos a rebosar, las entradas llevan agotadas desde hace meses, y un público entregado a dar cada aliento con sus canciones. Sin embargo, la emoción de ver en directo a tu idola mezclada con las altas temperaturas que se registran estos días en muchos puntos de España puede jugar una mala pasada. Si no que se lo pregunten al joven que este domingo sufrió un desmayo en la actuación que la intérprete de El Mal querer ofrecía en el estadio de La Cartuja de Sevilla. El joven cayó al suelo y la cantante, que vió todo desde el escenario, paró su actuación para asegurarse de que este espectador se encontrará bien en lo que llegaban los servicios de emergencia a atenderle. Como muchos no entendían el motivo de esta interrupción, micrófono en mano la propia Rosalía tranquilizó a las masas. "Avisadme porque siempre estoy pendiente. Quiero que todos estéis bien", indicaba la artista.

VER GALERÍA

Los detalles del 'crossover' entre Dabiz Muñoz y Rosalía la más puro estilo 'Motomami'

Un gesto muy aplaudido por todos los allí presentes, que valoraron su humanidad y preocupación con el accidentado. De la misma manera, los organizadores del evento recordaron que para todos aquellos que se encontrarán mal por el calor había disponibilidad de botellas de agua gratuitas para evitar en la medida de lo posible que este hecho se volviera a producir. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y el muchacho se encuentra recuperado del todo. Precisamente, él ha contado esta rocambolesca experiencia a través de sus perfiles sociales. "Literalmente he parado el concierto de Rosalía porque he convulsionado, aún así gracias por haber bajado y haberte preocupado por lo que ha pasado. Mil gracias siempre", ha escrito el muchacho que se ha convertido en el protagonista inesperado de la tarde.

VER GALERÍA

Descubre los regalos que Georgina Rodríguez ha recibido de Rosalía, ¡y que le han entusiasmado!

Otra muestra más de su gran profesionalidad es que después del incidente continuó con total normalidad su concierto e interpretó a las mil maravillas algunos de sus grandes éxitos como Saoko o Bizcochito, con las que demostró su gran versatilidad. Pequeños grandes gestos que a sus 28 años la encumbran como una de las artistas más aclamadas, tanto en el panorama nacional como internacional. Mientras tanto, esta gira continúa y su próxima parada es Valencia en la que a buen seguro hay más de una innovación preparada para dejar con la boca abierta a todos los espectadores.

VER GALERÍA

'Motomami' el significado del nuevo disco de Rosalía y el lío en el que se ha metido por promocionarlo

Igualmente, esta no es la única anécdota en la que se ha visto envuelta la vocalista en su visita a la ciudad hispalense. Puesto que, durante la presentación de una pieza dedicada a este concierto que se emitió en el telediario de Televisión Española, la presentadora Ana Blanco cometía un desliz y renombraba el álbum musical como Motomari, un despiste que se hizo viral en Internet y que la cantante se lo tomó con el mejor sentido del humor, y, para quitarle hierro al asunto, bautizó a sus fans de la capital de Andalucía como motomaris.