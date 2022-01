'Motomami', el significado del nuevo disco de Rosalía y el lío en el que se ha metido por promocionarlo

Rosalía revolucionó por completo el panorama musical internacional al ritmo de El Mal Querer, su segundo álbum inspirado en una novela medieval y que nació como proyecto de fin de estudios. Ahora y desde Estados Unidos, la cantante calienta motores para el lanzamiento de su esperado tercer disco, del cual tan solo se conoce por el momento un adelanto – en compañía de The Weeknd y a ritmo de bachata – y su nombre: Motomami. Un título que no pasó inadvertido y que tiene un significado muy personal para Rosalía, ya que Motomami es como se llama la empresa que la artista fundó junto a su madre hace un par de años.

Con un vídeo de menos de veinte segundos, una estética rompedora y un ritmo muy diferente al de su anterior disco, Rosalía anunció que el lanzamiento de Motomami tendrá lugar en 2022, sin dar muchos detalles más allá del nombre elegido. La denominación coincide con Motomami S.L., la sociedad que Rosalía creó en el año 2019 en compañía de su propia madre, Pilar Tobella, y que se dedica a actividades relacionadas con la representación de artistas. Además el proyecto de Rosalía, en el que su progenitora figura como administrativa, no se centra únicamente en la música, sino que también abarca talentos de la interpretación y la literatura, además de asesoramiento de imagen y gestión de redes sociales.

Rosalía inicia la promoción de 'Motomami' con una multa

Además de La fama, el primer single junto a The Weeknd, y la no muy concreta fecha de lanzamiento, no es mucho más lo que se conoce sobre Motomami. La intérprete de Malamente ya ha arrancado la promoción de su nuevo trabajo a pie de calle y se ha propuesto decorar las aceras de Miami con el logo de su próximo álbum. Ella misma ha compartido algunas imágenes muy sonriente después de haber estampado con espray la imagen de Motomami en el suelo de las calles.

Sin embargo, esta promoción podría haberle salido cara a Rosalía. Tal y como ella misma ha compartido con sus seguidores utilizando un juego de palabras, Motomami se ha convertido en "Multamami". La razón es que la cantante se encontró una sanción de la policía de tráfico de Miami al regresar a su coche, por haber excedido el tiempo de aparcamiento. "Solo fueron cinco minutos", se quejaba la artista con resignación y mostrando a todos sus seguidores las consecuencias de su arte urbano.

