Amistades, portadas y colaboraciones: todas las pruebas de que Rosalía ha conquistado América

Si bien España ha tenido y tiene a grandes estrellas internacionales en el mundo de la música y el cine, como Alejandro Sanz, Antonio Banderas, Penélope Cruz, Julio Iglesias o Pedro Almodóvar, el caso de Rosalía comienza a destacar por encima de todos los baremos. En cuestión de dos años, la cantante catalana se ha hecho un importante hueco en el mercado español y casi inmediatamente en el estadounidense, cantando en español y con ritmos tan característicos de nuestro país, algo que muy pocos han conseguido antes que ella. Y todo con 27 años y tras haber sido rechazada en un talent show cuando no era más que una adolescente. Esta semana se ha desvelado que la versión estadounidense de la revista Vogue la situa en portada para su primer número del 2021 como una de las apuestas seguras del año que comienza. A continuación puedes leer todos los motivos.

Rosalía sacó El mal querer en 2018, no era su álbum debut pero sí fue el gran salto a la fama para ella. Rápidamente una casi desconocida se situó en todos las listas de éxitos haciendo pop que conjugaba el flamenco con los sonidos más urbanos que estaban más de moda entre los jóvenes. El lanzamiento fue anunciado nada más y nada menos que en Times Square y a los muy fans de internacionales como J. Balvin o C. Tangana ya les podía sonar, puesto que habían colaborado en algunos temas. Con el lanzamiento de Malamente, su primer single del disco, fue ya nominada en cinco categorías al Grammy Latino (el año anterior había optado a mejor nuevo artista). Todo apuntaba a éxito, pero nadie esperaba lo que pasó después. En agosto de 2018, cuando todo el mundo estaba pendiente de Kourtney Kardashian porque acababa de romper con su novio, la mayor del clan publicó un vídeo en el que se oía el ya famoso trá trá.

En cuestión de un año actuó en los premios Goya, salió en el New York Times, en una película de Almodóvar, actuó en Coachella, ganó EMAs, VMAs, Grammy latinos, el Billboard Woman in Music... ahora tras un año "atrapada" en Estados Unidos por la pandemia, viviendo en casa de su mánager en Los Ángeles, se ha hecho un hueco en la industria musical anglófona cantando en español. Ha lanzado colaboraciones con artistas con los que nunca hubieramos imaginado escucharla o verla, como James Blake en su tema Barefoot in the park, con Cardi B y Meghan Thee Stallion en WAP o Travis Scott con la canción TKN, y lo que es mejor: ellos también muestran sus habilidades en castellano. El cantante y productor Pharrell está trabajando directamente con ella para su siguiente álbum y hace solo unos días sacó un remix con The Weeknd.

Rosalía también tiene su sitio en un círculo tan cerrado como el de la familia Kardashian, y se ha hecho amiga de Kourtney y Kylie, la hermana mayor y la más pequeña respectivamente. La han invitado a pequeñas fiestas de Navidad, cumpleaños y otros eventos familiares y de carácter más privado, dejando claro que tienen un amistad verdadera. También puede presumir de su estrecha relación con estrellas de la talla de Dua Lipa o Billie Eilish: con la primera se fue de fiesta después de unos premios y con la segunda lleva ya tiempo trabajando para hacer una colaboración de lo más especial. De las tres la española es la más mayor y sus estilos no tienen nada que ver, pero mirando sus agendas, currículums y premios está claro que son el futuro de la música a nivel internacional. El propio Pharrell lo ha dicho en la pieza deVogue, cuando primero supo de la cantante catalana pensó que era toda una pionera.

Esta semana se ha desvelado la nueva portada de Rosalía, que es una de las cuatro que se lanzarán con el comienzo de año con cuatro mujeres que prometen. En las imágenes aparece, luciendo el rojo que más lleva, retratada por Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más conocidas de la industria y la última en retratar al músico John Lennon, antes de que este fuera asesinado en 1980 (y este es solo uno de sus más impactantes hitos). ¿Hay alguien que no quiera trabajar con Rosalía?

