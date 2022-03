¡Solo faltaba ella! Georgina presume de curvas con el look que unió a Kylie, Rosalía y Beyoncé La modelo pasea por Palma de Mallorca con un diseño francés que triunfa entre las 'celebrities' internacionales

La expectación que genera Georgina Rodríguez desde que saltara a la fama tras conocerse su relación con Cristiano Ronaldo es innegable, hasta el punto de que es la segunda española más seguida en Instagram (únicamente superada por Ester Expósito). Cada publicación que comparte supone una auténtica revolución de likes y comentarios, y es que sus fans adoran que comparta los detalles de su día a día, desde sus momentos en familia hasta su rutina de ejercicio y, cómo no, sus estilismos. La modelo ha hecho de sus impresionantes curvas su mayor seña de identidad, y busca siempre potenciarla mediante conjuntos que no dejan indiferente a nadie. En su último posado veraniego ha vuelto a presumir de silueta con un look de alto impacto que ya habíamos visto anteriormente a otras divas como Kylie Jenner, Rosalía o la mismísima Beyoncé.

Tan explosiva como siempre

Georgina, que lleva varias semanas disfrutando de las vacaciones a bordo de un exclusivo yate por el Mediterráneo, ha desembarcado ahora en Palma de Mallorca, tal y como hemos podido comprobar gracias a la última fotografía que ha subido. En ella, posa frente a un histórico edificio de la isla enfundada en un entallado conjunto con efecto 'segunda piel' que a primera vista puede parecer un mono, pero realmente se trata de dos piezas separadas. Combina top ajustado de cuello a la caja y manga larga con leggins a media pierna confeccionados en el mismo tejido blanco decorado con estampado de pequeñas medias lunas. Lo combina con minibolso acolchado de Chanel y stilettos de PVC firmados por la marca Lesilla.

Éxito en redes

Como era de esperar, Georgina no ha tardado en recibir numerosos comentarios de seguidores que aplauden su elección, desde los tradicionales mensajes con corazones y aplausos hasta otros que le dicen lo impresionante que está o incluso el de un fan que le ha confesado que "estaba deseando verla con ese conjunto". Y es que la elección de la modelo no se trata de ninguna novedad para aquellos que siguen las últimas tendencias en moda, puesto que son numerosas las celebrities internacionales que han llevado estas dos piezas (o solo una de ellas).

Para empezar, Kylie Jenner, que destaca especialmente porque también adquirió una versión 'mini' para la pequeña Stormi. Madre e hija protagonizaron una improvisada sesión de fotos ante el espejo presumiendo de su momento twinnig. En su caso, apostaron por la misma versión que Georgina, de fondo claro con estampado a contraste.

Distintas versiones

Este fenómeno viral es creación de la diseñadora francesa Marine Serre, y tiene un precio de 520 euros en total (210 el top y 310 los leggins). También ha conquistado a divas de la música como Beyoncé, quien lleva el look al extremo al optar por un modelo que cubre sus pies potenciando el efecto 'superheroína'. Ella prefirió tonos más oscuros y le agregó gabardina de charol y gafas de sol al más puro estilo 'Mátrix'. Posteriormente, tanto ella como sus bailarinas lucieron la versión marrón con lunas blancas en el videoclip de Black is King.

Rosalía tampoco se ha resistido ante este éxito, aunque las imágenes que compartió en su millonario perfil nos impiden descubrir si llevó el conjunto completo o solo la camiseta, como fue el caso de Dua Lipa, Kourtney Kardashian, Úrsula Corberó o Adele, quien recientemente mostraba su impactante transformación física con este top que todas desean.

