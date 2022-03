Georgina Rodríguez y Jennifer Lopez, unidas por unos leggins 'prohibidos'

A todas nos ha pasado eso de decir que nunca llevaríamos una prenda y al cabo del tiempo caer rendidas ante ella, y es que existen tendencias que nos conquistan poco a poco y nos hacen incluso romper nuestras normas no escritas en cuestiones de moda. Hace ya tiempo superamos aquella regla de no combinar estampados diferentes, o la de no mezclar tonos como el rosa y rojo -de hecho, ahora todas las expertas en moda adoran estos tándems imposibles-. Ahora, Jennifer Lopez y Georgina Rodríguez quieren que nos olvidemos de la creencia popular de que los leggins blancos no favorecen, y es que ambas han coincidido recientemente con el mismo modelo.

Conjunto deportivo

Jennifer Lopez, que se encuentra disfrutando de las vacaciones en los Hampton, ha salido a pasear esta semana junto a sus hijos mostrando su imagen más informal y relajada. Sin una gota de maquillaje y con la melena rizada, ha escogido un conjunto deportivo muy fiel a su estilo. Sobre su bralette en tono lima ha lucido una sudadera ligera en clave crop de escote asimétrico y detalles rotos, que ha combinado con unos sencillos leggins de tiro alto. Lo llamativo de esta prenda es su color, puesto que estamos acostumbradas a verla en negro, gris o tonos algo más oscuros puesto que existe la creencia de que las mallas blancas son muy poco favorecedoras, pero Jlo desafía esta norma no escrita. Para rematar, aparte de la indispensable mascarilla, se calza unas deportivas de la marca Last, concretamente el modelo Sprint de suela track valorado en 214,71 euros.

Conexión con Georgina

Curiosamente, la novia de Cristiano Ronaldo tiene las mismas mallas que ha lucido la cantante. Se tratan de un diseño de la firma Alo, de la cual la modelo es embajadora, con acabado luminoso y efecto reductor. Aunque quedan muy pocas unidades disponibles, todavía se encuentran a la venta a través de la web oficial de la marca por 98 dólares (unos 85 euros aproximadamente). Georgina se las ha puesto en numerosas ocasiones tanto en este color como en su versión en negro, demostrando que es una de las grandes reinas del leggin.

Pura versatilidad

La modelo es tan fan de estos leggins que no solo los lleva para realizar sus trabajadas rutinas fitness, sino que también los incorpora a sus estilismos de calle para el día a día. A veces le suma camisetas básicas en clave sport, pero otras se anima a combinarlos incluso con prendas más sofisticadas como blazers o camisas, demostrando que no tiene miedo a jugar con la moda.

