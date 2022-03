El bañador favorito de Jennifer Lopez es también el que favorece a todos los tipos de escote

El sol, el calor, las vacaciones en la playa o las jornadas tranquilas en el borde de la piscina son algunas de las cosas que más nos gustan del verano. Aunque hay otra particularidad de esta época del año que también nos apasiona: ¡los posados de las celebridades! En el momento en el que se inaugura la temporada oficial de la moda baño, las modelos, actrices, cantantes o influencers comparten sus looks favoritos con los que inspirarnos para hacer la maleta. Y el último en conquistarnos ha sido el de Jennifer Lopez, quien no solo ha presumido de figura a sus casi 51 años (el 24 de julio es el aniversario de la estrella), también nos ha presentado qué modelo deberíamos fichar si queremos lucir tipazo. Así que para descubrir el bañador que mejor sienta, solo tenemos que ir a la última publicación de la del Bronx.

"Siempre agradecida por un día en el sol. ☀️❤️ #SundayFunday", escribió la artista como pie de foto de su refrescante publicación, en la que aparecía posando sobre un divertido flotador con forma de donuts. De entre todos los comentarios, tenemos que destacar el de su prometido, Alex Rodríguez, quien dejó tres corazones debajo de la imagen de su pareja. El resto de fans, además de alabar el físico de impacto de Jennifer, quisieron destacar su look de piscina. "Me encanta tu traje de baño", "Divina" o "La nueva vigilante de la playa", fueron algunos de los comentarios que recibió la artista. Aunque tenemos una mala noticia. El de Jennifer Lopez -un modelo de Guess con escote alto y espalda al aire con el característico logo triangular de la firma-, no sería un diseño de esta temporada, sino del año pasado.

Compra por 59,90 euros

En dos colores

La parte positiva es que, considerando que fue una prenda que triunfó el verano pasado, la marca ha reinterpretado este traje de baño básico en clave 2020. ¿La única novedad? Que el escote redondeado sería algo más bajo. Además, se encuentra disponible en todas las tallas por un precio de 59,90 euros. Es decir, que si, como JLo, has sentido un flechazo por este look, puedes comprarlo debajo de estas líneas. Y no solo en negro, la diva del pop cuenta también en su colección con el diseño en color blanco. Para rematar el abanico de colores, Guess incluso ha sacado la versión del bañador en azul turquesa, que también se encuentra a la venta en su web.

El look de baño evergreen

Quizás uno de los detalles que más nos gusta de este bañador, además de que nunca pasa de moda -por lo que podrás reciclarlo temporada tras temporada-, es cómo sienta. Solo hay que ver las fotos de Jennifer para descubrir por qué le gusta tanto a la cantante. Para empezar, el negro es el color de la paleta conocido por ser el que más estiliza. También el escote redondeado con tirantes finos centra la atención en la zona de los hombros, por lo que equilibra la silueta. Además, al llevar un corte amplio en el costado, realza el pecho de manera natural sin ningún tipo de relleno, el 'efecto push up' más cómodo. Y no solo es perfecto para la playa o la piscina. Teniendo el logo colocado tan alto, podemos imaginar el bañador a modo de body combinado con unos shorts o unos vaqueros largos.

