El chicle en polvo le juega a Rosalía una mala pasada, ¡no te pierdas el divertido vídeo!

Rosalía sigue arrasando. Solo unas horas después de presentar -virtualmente- uno de los Fashion Awards 2020, la diva catalana compartía con sus seguidores una imagen junto a The Weeknd disparando los rumores sobre una posible colaboración entre ellos que se hacía realidad esta madrugada. Pasadas las doce de la noche, se publicaba el videoclip de su versión conjunta de Blinding Lights, lo que ha generado una auténtica revolución entre los millones de fans que tienen dos de las estrellas más rutilantes del momento. En muy poco tiempo Rosalía se ha hecho un hueco no solo en la industria de la música, donde no para de acaparar galardones, sino también en la vida social de Miami. Entre sus amistades se encuentran celebrities como Kylie Jenner, Drake o Dua Lipa, y últimamente se deja ver con Rauw Alejandro. Pero Rosalía, a sus 27 años, también tiene tiempo para el ocio. Este sábado, la catalana salía a dar una vuelta con su amiga Nicole, con la que entró en una tienda de chucherias. ¿Te gustaría ver las divertidas imágenes de Rosalía cuando el chicle en polvo le juega una mala pasada? Dale al play y no te las pierdas.

