El cambio de estilo de Rosalía con un vestido 3D en los Oscar británicos de la moda La cantante española se convierte en una de las invitadas virtuales de los The Fashion Awards poco antes de publicar su colaboración con The Weeknd

Llegó la gran noche de la moda en Londres con la celebración de los premios The Fashion Awards (anteriormente, conocidos como los The British Fashion Awards o, en términos populares, como los Oscar británicos de la moda). Una fiesta en la que hace dos años sorprendió sobre su escenario Meghan Markle que acudió de forma inesperada a entregar uno de los galardones (su look premamá pasó a la historia como uno de los mejores). Emoción en una edición virtual debido a las restricciones con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus, pero que no por ello quedó exenta de premiados. De hecho, los afortunados en esta ocasión recibieron distinción en una velada que destacó a aquellos "diseñadores, marcas, creativos e individuos que han liderado el cambio dentro de la industria de la moda este año; desde aquellos que se enfrentaron a este año de forma desafiante con respuestas proactivas a la pandemia global, demostrando liderazgo y resiliencia creativa, hasta aquellos que se enfrentaron a los prejuicios dentro de la industria de la moda y luchan por el cambio". Y no solo hubo galardonados sino también invitados que fueron dándoles a conocer. Entre los presentes por videollamada, triunfó Rosalía con su imagen más futurista.

El efecto Rosalía en el mundo de la moda está más que confirmado, pues su presencia se ha convertido casi en obligatoria en las grandes citas de la industria a través de su voz (poniendo banda sonora a fashion shows, por ejemplo) o contando con ella como invitada. Y no solo ocupa el front row de destacados desfiles, sino que también incluso se sube a la pasarela. Así es cómo pudimos verla en la presentación de la nueva colección de Savage x Fenti de Rihanna: ella fue la encargada de inaugurar el acto con su actuación y como una de las modelos encargadas en mostras las novedades lenceras de este sello. Ocasión en la que se alejó de su estética más definitoria para sorprender con un estilo más sensual con encaje y transparencias. Un cambio de registro como el que experimenta en The Fashion Awards al desvelar su imagen más futurista.

Para conseguir este guiño futurista, Rosalía ficha una de las creaciones de la diseñadora holandesa Iris van Herpen, famosa en Hollywood y entre las supermodelos por sus acabados tecnológicos en técnicas de costura y estampados con los que logra atractivos trabajos tridimensionales. En concreto, se decanta por un minivestido en blanco y rojo degradado que se acompaña de un plisado que crea psicodélicas ondas en relieve. Un modelo impactante que pertenece a su colección de Alta Costura Otoño/Invierno 2019-2020. "Siempre he querido vestir de Iris van Herpen", comparte la cantante española con todos sus seguidores. Para su look, ha contado además con la colaboración de la estilista Dianne Garcia, el maquillador Raoúl, el peluquero Jesús Guerrero y una manicura impacante de largas uñas con burbujas, de Sojinails.

Su nueva colaboración musical de Rosalía es con The Weeknd

Poco después de publicar su futurista look para los The Fashion Awards, la cantante española compartió con todos sus seguidores su nueva colaboración. Un dueto en el que trabajará junto a The Weeknd. De hecho, mostró una imagen de ambos posando con estilismos coordinados en color rojo. Una poderosa imagen que ilustra el remix del temazo Blinding Lights. ¡Arrasará!

