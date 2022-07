Sonsoles Ónega inicia una nueva etapa profesional al fichar por Atresmedia TV

Con el inicio del nuevo curso van a llegar también nuevos retos profesionales para Sonsoles Ónega. La presentadora de espacios como Ya es mediodía o Ya son las ocho ha dicho adiós a Mediaset y ha fichado por Atresmedia TV. Así lo ha confirmado este lunes la propia cadena, explicando que se incorpora al "amplio y prestigioso equipo de profesionales que conforman la División de Televisión del Grupo Atresmedia". La periodista y escritora prepara ya un nuevo proyecto que verá la luz la próxima temporada, pero aún no han trascendido los detalles de esa aventura laboral con la que la autora de Mil besos prohibidos o Después del amor sigue ampliando su trayectoria, una de las más reconocidas y valoradas del mundo de la información.

Hace solo unos días, la hija de Fernando Ónega daba el testigo de Ya es mediodía a Marc Calderó. En esos momentos parecía que estábamos ante una sustitución habitual de verano y que, igual que ocurre en el resto de espacios, Sonsoles volvería a ponerse al frente del formato en septiembre. El regreso de la presentadora, sin embargo, no va a producirse ya que comienza en una nueva cadena. Ante la noticia, Mediaset ya ha anunciado que introduce un cambio: será Joaquín Prat el presentador del citado espacio. De este modo, enlazará la actualidad política y social entre la sobremesa de Telecinco y el programa vespertino Cuatro al día, que conduce desde finales de 2019.

Recientemente la amiga de la reina Letizia decía también adiós a Ya son las ocho, programa que empezó en noviembre de 2021 y que ha sido retirado de emisión, reemplazado por Sálvame sandía. "A la buena gente de la tele: GRACIAS. Porque de todos vosotros he aprendido. Ha sido un honor", decía. Estas palabras dedicadas al equipo que la ha acompañado pueden ser ahora interpretadas como una clara despedida al poner rumbo a su nuevo hogar televisivo. También pudo desear lo mejor a sus compañeros a finales de junio durante la fiesta de fin de temporada de la productora Unicorn Content, con la que ha estado trabajando y de la que forma parte Ana Rosa Quintana, que no quiso perderse este acto en el que reapareció tras ser operada.

Sonsoles lleva la información en el ADN y tras licenciarse en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU de Madrid no ha dejado de encadenar retos. Tras cubrir la crónica parlamentaria durante dos décadas, en 2018 cambió de registro para ponerse al frente de los citados magazines diarios de Mediaset, cadena en la que incluso ha hecho sus pinitos en el universo reality con La casa fuerte. "Conducir dos programas diarios es el reto más exigente al que me he enfrentado, pero lo compensa estar haciendo lo que más me gusta, la oportunidad de la cadena y los equipos con los que trabajo", explicaba en ¡HOLA! El frenético ritmo de trabajo ha provocado que la literatura sea la gran damnificada, pero lo cierto es que no ha dejado de escribir y ha sacado tiempo para seguir poniéndose frente a la hoja en blanco.

Su gran momento también personal

La fortuna no solo le sonríe a Sonsoles en el terreno profesional sino también en el ámbito personal. Tras separarse del padre de sus dos hijos, Yago y Gonzalo, volvía a encontrar el amor al lado de César Vidal Abellás, un arquitecto al que conoció mediante unos amigos en común hace más de un año y medio. La conexión fue instantánea y desde entonces se han vuelto inseparables. Ambos se admiran y conectan a la perfección al compartir gustos culturales e intelectuales. Además, comparten raíces gallegas y eso hace que su unión sea aún más fuerte. Por el momento, la periodista se centra en vivir el momento y no piensa en boda, sino en disfrutar el presente en todos los ámbitos.