Así ha sido la fiesta de verano en la que ha reaparecido Ana Rosa Quintana con todo su equipo

Arropada por muchos de sus compañeros de equipo y de profesión, Ana Rosa Quintana reaparecía este sábado en la fiesta del verano que ha organizado la productora Unicorn Content. Ana Terradillos, Sonsoles Ónega, Patricia Pardo, María Rey y Son Macaluso han sido algunos de los muchos asistentes a esta especial jornada en la que, como era de esperar, la periodista ha sido la gran protagonista. Todos ellos no han dudado en compartir con sus seguidores algunos detalles de la celebración.

VER GALERÍA

Ana Rosa Quintana reaparece y cuenta cómo está: 'Me encuentro muy bien, en la recta final de la quimio'

Patricia Pardo, por ejemplo, ha publicado una serie de instantáneas de la celebración en las que posa con algunos compañeros como Rocío Flores, Xelo Montesinos, Miguel Ángel Nicolás o Joaquín Prat, entre otros. Vestida de blanco y muy sonriente, la presentadora se ha mostrado feliz de esta jornada tan emotiva y le ha dedicado unas palabras a Ana Rosa Quintana: “Un reencuentro alegre, emotivo y muy intenso. Así somos los unicornios…Te queremos @anarosaquintana ¡FamiliAR unida jamás será vencida!”, ha escrito.

VER GALERÍA

Primeras palabras de Ana Rosa Quintana tras anunciar que padece cáncer de mama: 'Lo hemos cogido muy a tiempo'

Sol Macaluso, una de las recientes incorporaciones al equipo de Sonsoles Ónega a raíz de su cobertura de la guerra en Ucrania, ha escrito unas bonitas palabras de agradecimiento a la productora: “Yo todavía no entiendo bien qué fue lo que sucedió y en qué momento hice las cosas tan bien como para estar viviendo este presente. Ustedes me eligieron, me hicieron entrar en sus casas, me regalan a diario su cariño, su respeto y palabras tan lindas que a veces consiguen hacerme llorar”, ha comentado la periodista, que se ha mostrado encantada de esta nueva etapa en su carrera.

También Sonsoles Ónega ha compartido imágenes de la fiesta, que se ha celebrado en un entorno perfecto para la época, donde no han faltado los bailes y los baños en la piscina. La periodista ha publicado algunas instantáneas junto a sus compañeros, donde ha quedado demostrado el buen equipo que forman.

VER GALERÍA

Ana Rosa Quintana reaparece con una sonrisa y nueva imagen junto a sus compañeros

Un esperado reencuentro de la periodista con sus compañeros, en el que ha quedado más que patente que forman una piña y que son un gran apoyo para ella. Es más, todos ellos han hecho hincapié en que no son solo un equipo, sino una familia. Una relación muy estrecha que se ha visto perfectamente reflejada en las diferentes imágenes y detalles que cada uno de ellos ha querido compartir en sus perfiles públicos.

En los últimos meses, la periodista se ha sometido a un intenso tratamiento para el cáncer de mama, después de que el pasado mes de noviembre anunciara en directo que iba a retirarse durante un tiempo de los platós para centrarse en su recuperación. En este tiempo, sus compañeros la han tenido muy presente en todo momento y no han dejado de recordarla. Ahora todos juntos han tenido la posibilidad de reunirse, dar la bienvenida al verano y celebrar la inminente vuelta de Ana Rosa a la pequeña pantalla.

VER GALERÍA

Ana Rosa Quintana, a punto de pasar por el quirófano: así han sido estos cinco meses alejada de la televisión

En esta especial fiesta, Ana Rosa, que ha reaparecido con una nueva e impactante imagen, ha elogiado el trabajo de sus compañeros, que le ha permitido estar plenamente centrada en su recuperación, consciente de que el programa iba a seguir su curso sin contratiempos. Eso sí, ha insistido en que tiene ya muchas ideas pensadas para su vuelta, que todavía no ha concretado cuándo será, aunque espera que pronto.