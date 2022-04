Ana Rosa Quintana, a punto de pasar por el quirófano: así han sido estos cinco meses alejada de la televisión

Dentro de unos días Ana Rosa Quintana va a someterse a una intervención quirúrgica y ha recibido un tratamiento de quimioterapia para recuperarse del cáncer de mama que le fue diagnosticado a finales del pasado año y por el que lleva alejada temporalmente de la televisión desde el 2 de noviembre. En esta etapa que la periodista lleva lejos de las cámaras está centrada en su salud. Ahora su rutina gira en torno a la vida saludable, la tranquilidad, el ejercicio, algunos aspectos laborales y la familia. Sus seres queridos son su gran pilar junto a los compañeros que forman parte de su círculo íntimo y que no dejan de trasladarle toda su energía.

El optimismo y la valentía han definido a Ana Rosa a lo largo de estos cinco meses. Fue ella misma la que anunció con gran entereza en su programa que padecía "un carcinoma sin metástasis en una mama" y ya en ese momento dejó claro que intentaría tener un día a día lo más normal posible. Así ha sido. De hecho, ha iniciado una nueva etapa en la que apuesta por una alimentación sana. Sus menús no tienen azúcar, procesados, grasas o alcohol sino que están compuestos por verduras, frutas, alimentos naturales y ecológicos. Lo combina con una rutina de ejercicio. Considerándolo como un trabajo, entrena tres días a la semana, da largas caminatas y también hace yoga, disciplina que ya practicaba y que, tras su diagnóstico, ha ido adaptando según las necesidades del momento.

La periodista, que cumplió 66 años en enero, también se enfoca en trabajar la paciencia, el pensamiento positivo y tiene la seguridad de que esta experiencia quedará en un bache gracias a nuestros excelentes médicos. "La investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama", decía Ana Rosa, que ya pasó esta misma enfermedad en 2010, aunque entonces mantuvo todo el proceso en la intimidad y lo hizo público casi una década después. Durante este proceso de recuperación en el que está inmersa también aprovecha para dedicar tiempo a placeres como la lectura y, consciente de que "la vida cambia en un instante", disfruta de cada momento al lado de su marido, sus tres hijos, su nuera y otros familiares.

Pendiente del trabajo y muy querida entre sus compañeros

Trabajadora incansable, Ana Rosa dijo en noviembre que no seguiría al frente de su magazine matinal pero sí se mantendría activa detrás de las cámaras, en la productora. Solo diez días después de despedirse temporalmente de los fieles espectadores que la acompañan desde hace 17 años, volvió a un plató de televisión. Lo hizo en el estreno de Ya son las ocho para desear suerte a Sonsoles Ónega, quien no pudo reprimir la emoción con este gesto tan importante. Además, está pendiente de la actualidad y ha reconocido sentirse "rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa".

La periodista madrileña, que comenzó su carrera profesional en la radio, sigue teniendo muy cerca a sus compañeros, que con el paso del tiempo han pasado a ser ya parte de la familia. No los ve a diario como hasta ahora, pero la comunicación con ellos es constante e incluso ha salido a comer en estos meses con Joaquín Prat, Ana Terradillos, Patricia Pardo o Alessandro Lequio. También estuvo en un restaurante con Omar Montes puesto que es una de las productoras de El Principito, la docuserie del cantante. En el equipo de El programa de Ana Rosa la tienen presente mediante mensajes que dedican en directo y el cariño también le llega desde el principio de parte de profesionales de otros medios como Susanna Griso o Julia Otero.

Su labor periodística ha sido reconocida estos meses con el premio Antena de Oro y quiso estar presente en la gala, aunque de manera virtual. Participó con un video en el que decía sentirse bien y pedía que el proceso siguiera como hasta ese momento. Además, prometió estar en el patio de butacas en la próxima edición. En su lugar asistió Xelo Montesinos, su socia en Unicorn Content, quien explicó que la periodista "seguirá dando mucha guerra". La directora general de la productora explicó que ve a su amiga todas las semanas y confirmó lo que se intuía en el video, que Ana Rosa está fantástica y con mucho ánimo.

Así habló Ana Rosa sobre su cáncer por primera vez

