Santiago Segura, destrozado por la muerte del hijo de Terele Pávez a los 49 años

Casi cinco años después de la muerte de Terele Pávez ha fallecido el único hijo de la actriz, Carolo Ruiz, quien siguió sus pasos profesionales. Ha sido la organización de los Premios Pávez quien ha anunciado la triste noticia y poco después Santiago Segura, que era amigo de la intérprete y compartieron reparto en tres ocasiones, se ha mostrado desolado "Carolo, el hijo de Terele, ha fallecido. Esas bofetadas que te da la vida con la mano abierta, con fuerza, como diciendo, no estés tan tranquilo chato, que esto es así", ha comenzado a decir el jurado de El Desafío. Además ha lamentado no haberse podido despedir porque se ha ido "de manera totalmente brusca y, al menos para mí, inesperada", dejando "desolación" en su círculo. El artista, que tenía 49 años, nació de la relación que mantuvieron la ganadora de un Goya y el editor José Benito Alique, quien posteriormente estuvo casado con la exministra de Asuntos Sociales Cristina Alberdi.

La protagonista de títulos como Los santos inocentes, El día de la bestia, El bar, Las brujas de Zugarramurdi o Mi gran noche (en este filme compartió reparto con Carolo) contaba con el completo apoyo de su hijo, quien apostó por ceder a su progenitora todo el protagonismo y mantenerse en un segundo plano sin seprarse de su lado como reflejan las imágenes que ha elegido Segura para despedirse de Carolo. "Adoraba a su madre, y ella a él. Esa devoción del uno por el otro era envidiable. Esa gente que no corta con el cordón umbilical porque no quiere, porque no le da la gana y porque cuando es tan bonita y amorosa… ¿Qué relación puede superar la conexión madre e hijo?", ha reflexionado.

El cineasta y actor pudo conocer a Carolo y lo define como una "de las personas más amables y dulces con las que uno se puede encontrar". Del hijo de Terele Pávez dice que era fan del Barça y ha destacado su solidaridad y disposición a aportar su granito de arena. "Echaba una mano en todo lo que podía a todo el mundo, intentaba ayudar a los demás, bien fuese a un amigo o a una ONG. Pero el dolor que le causó separarse de su madre era algo que cargaba. Algo que solo él podía dimensionar", ha dicho Santiago. "Para no estar totalmente hundido con un acontecimiento tan dramático como sin sentido", el director y protagonista de Torrente intenta reconfortarse pensando que la actriz y su hijo ya están juntos.

Al conocer el fallecimiento de Carolo, muchos de los profesionales del mundo artístico han reaccionado a la triste noticia trasladando sus condolencias a familiares y amigos. "Dios, qué pena", ha indicado Diana Navarro; "¡Madre mía! Qué locura, Dios mío", ha puesto Elena Furiase; "¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ay qué pena y qué buenos recuerdo tengo de él trabajando. Ojos bonitos, alma limpia", ha dicho Mar Abascal; "Qué palo", ha exclamado Lluvia Rojo. Paula Echevarría, Pac,o León, Goya Toledo, Esther Acebo o Pablo Rivero, entre otros rostros conocidos, se han sumado también a los mensajes de afecto.

Las palabras de Carolo tras la muerte de su madre

El 11 de agosto de 2017 Terele Pávez falleció a los 78 años en el madrileño Hospital de La Paz, donde estaba ingresada por un derrame cerebral. En su despedida, que tuvo lugar en el Tanatorio de San Isidro, el hijo de la intéprete vasca estuvo arropado por numerosos compañeros de su madre y agradeció públicamente todas las muestras de cariño y admiración que estaba recibiendo. En un vídeo en el que aparecía visiblemente emocionado, se preguntaba qué pasaría en esta "nueva vida" que había comenzado para él y decía que el mejor homenaje que podían rendirle a su madre era ser feliz. "Nada le va a hacer sentir más gozosa, allá dónde esté, que sentirnos felices y que la recordemos sonriendo", aseguraba Carolo.

