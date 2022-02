Muestra las heridas que le causó Santiago Segura sufre un aparatoso accidente en su último rodaje: 'Me desperté en un charco de sangre' El cineasta cuenta que perdió el conocimiento y cayó desplomado, provocándose un profundo corte en la oreja mientras grababa la tercera entrega de 'Padre no hay más que uno 3'

Santiago Segura ha sufrido un aparatoso accidente durante el rodaje de su última película, hecho desafortunado que no solo le generaba un susto considerable sino que también le dejaba llamativas secuelas. Todo ocurrió hace unos días mientras grababa la tercera parte de su taquillera saga Padre no hay más que uno, que "ha sido especialmente complicado" ya que "la sexta ola ha traído cambios de plan, parones, retrasos e incluso la baja de algún miembro del reparto por el maldito coronavirus", lamenta el cineasta. Adversidades a las que él y su equipo han tenido que hacer frente y donde "la presión, ansiedad y tensión acumulada pasaron factura", ha contado. Explica que en un momento dado "perdí el conocimiento en el cuarto de baño y me reventé la oreja contra el suelo o contra algo, porque cuando caes redondo de un desmayo ni te enteras", narra sobre lo sucedido.

Santiago Segura habla del efecto rebote de su dieta: 'He engordado 16 kilos'

VER GALERÍA

"Me desperté en un charco de sangre", cuenta para angustia de sus seguidores, y "me tuvieron que dar doce puntos", añade junto a la imagen en la que muestra la herida y el profundo corte que le ha provocado el fuerte golpe. Felizmente, el actor se ha recuperado bien y tras salir del hospital ha podido volver a trabajar en la cinta, en la que también participan sus hijas Sirena y Calma. De hecho, el protagonista de Torrente también mantiene también su agenda programada para representar este fin de semana en Alicante su espectáculo teatral El sentido del humor: dos tontos y yo donde comparte cartel con José Mota y Florentino Fernández. "Todo bien", remarca Santiago, si bien confiesa su temor tras el accidente porque "si me hubiese caído sobre la nuca o la sien, quizás no estaría aquí contándolo", admite.

Santiago Segura aclara si tenía vinculación con José Luis Moreno: 'Para mí es un disgusto'

VER GALERÍA

Aprovecha entonces el cómico madrileño de 66 años para lanzar una reflexión sobre la vida, que "no es siempre maravillosa, de color... y creo que está bien que sepáis que “los famosetes” (por mucho que muestren sus comilonas, sus entrenos y sus estrenos) también tenemos momentos chungos como todo hijo de vecino", puntualiza. De este modo, concluye con una moraleja en la recomienda "vigilar el estrés" para que no se convierta en una "arma mortífera" y disfrutar al máximo cada momento porque "cualquier día, puede ser el último", sentencia. Mientras tanto, Santiago Segura puede sentirse orgulloso de haber vuelto a triunfar en la gran pantalla con su comedia familiar y darle un respiro al cine español en forma de recaudación, en una época donde las salas se vaciaron de público por culpa de la pandemia y se lucha para que poco a poco regrese la normalidad.

Calma y Sirena eclipsan a su padre, Santiago Segura, como pregonero de San Isidro

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.